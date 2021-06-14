Заборона на транзит газу із Середньої Азії: "Нафтогаз" готовий судитися з "Газпромом"

"Нафтогаз" готує офіційні запити для отримання дозволу на транзит газу із Середньої Азії

/ Фото: уніан

У разі, якщо "Газпром" сприятиме транзиту із Середньої Азії через українську газотранспортну систему, проти російського монополіста Україна готова подати позов.

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Як розповів глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Financial Times, цей газ міг би заповнити ГТС України.

"Йдеться про десятки мільярдів кубічних метрів. Тільки лише газ із Середньої Азії може заповнити всю українську систему транзиту газу", – сказав Вітренко.

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Як він зазначив, "Нафтогаз" готує офіційні запити для отримання дозволу на транзит газу із Середньої Азії системою "Газпрому". Однак також може бути і скарга в антимонопольні органи Євросоюзу і подання позову в міжнародний арбітраж – це в разі, якщо російський монополіст відмовить.

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До речі, "Газпром" вже 15 років забороняє транзит через свою газотранспортну систему із Середньої Азії в Україну.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Росії заявляли, що не відмовляться від транзиту газу через Україну і хочуть новий контракт.

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