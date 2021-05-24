Україна почала масштабне оновлення ГТС. Ми побували на флагманському об'єкті реконструкції

Компресорна станція "Бар" – одна з визначальних у газотранспортній системі країни. Через неї проходять три головних транзитних газопроводи

Компресорна станція "Бар"

Україна нарешті почала наймасштабнішу модернізацію газотранспортної системи (ГТС). У найближчі роки в "трубу" вкладуть 40 млрд гривень. ГТС підготують до різних видів роботи, щоб Україна могла отримувати від неї прибуток, навіть якщо зупиниться транзит газу з Росії до Європи. А ще проведуть диджиталізацію.

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Кореспонденти "Сьогодні" побували на компресорній станції "Бар" у Вінницькій області. Там "Оператор ГТС" (ОГТС) вже проводить модернізацію. Це флагманський і наймасштабніший проєкт реконструкції об'єктів газотранспортної системи.

Уже чверть століття звучать байки про те, що українська ГТС нібито вже занадто стара і скоро заіржавіє. Як пояснив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар, такі заяви мають на меті переконати Київ передати "трубу" "Газпрому". Нібито Росія доведе її до ладу. Але ГТС України функціонує. Ба більше, її надійність уже підтверджена тим, що транзит газу до Європи не переривався ні під час аварій у 2007 році, ні під час російських диверсій у 2014-му.

Але оновлювати ГТС все одно потрібно. Компресорна станція "Бар" – перший з 10 головних об'єктів реконструкцій на найближчі роки, розповів гендиректор "Оператора ГТС" Сергій Макогон. Він пояснив, навіщо потрібно оновлювати систему:

"Щоб гарантувати, що після закінчення транзитного контракту [з Росією] наша країна була готова до всіх сценаріїв розвитку ситуації".

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"Бар" – одна з визначальних станцій у розподілі газу. Через неї проходять три основних транзитних газопроводи:

"Союз";

Уренгой – Помари – Ужгород;

"Прогрес".

Ця станція забезпечує функціонування системи "зі сходу на захід", а також у реверсному режимі – "із заходу на схід". Реверсний режим використовується для транспортуванні палива з ЄС, а також із вітчизняних підземних сховищ для споживачів центральних і східних регіонів України.

Насамперед систему чекає глибока автоматизація технологічних процесів.

"Це, по суті, автоматичні пуски, максимальний контроль технологічних параметрів, дистанційні пуски агрегатів", – перелічив головний інженер "Оператора ГТС" Юрій Зябченко.

Але після того, як величезний нафтопровід у США зупинив роботу через хакерів, виникають побоювання. Тепер зупинити ГТС України за допомогою комп'ютерних технологій майже нереально, зазначають експерти.

"Як кажуть про наші об'єкти критичної інфраструктури: тільки вимикачем можна все вимкнути. Тільки після цього щось буде або працювати, або не працювати", – сказав фахівець з кібербезпеки Юрій Мелащенко.

"Наші системи повністю відокремлені від інтернету або будь-якої публічної мережі. У нас є своя приватна інформаційна система. Щороку ми впроваджуємо нові системи кіберзахисту", – уточнив Макогон.

Так, може, тоді й не варто сильно оновлювати об'єкт критичної інфраструктури і краще залишити для керування системою умовний вимикач? Михайло Гончар упевнений: автоматизацію вже не зупинити:

"Складно собі уявити ситуацію, коли ми ізолюємося і скажемо: "Ні, диджиталізація нам не потрібна, ми будемо навмисне надавати послуги в обхід сучасних цифрових систем". Це, по суті, неможливо".

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Нагадаємо, гендиректор ОГТС заявив, що в разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна в цілому втратить 5-6 млрд доларів. Однак цей збиток буде неприємним, але не смертельним для нас.

Також повідомляли, що "Оператор ГТС України" оприлюднив головні фінансові показники за 2020 рік, з яких випливає, що дохід від діяльності на міжнародних ринках становив 47,5 млрд грн, а чистий прибуток – 20,4 млрд.