Російський слід, режим надзвичайної ситуації і ціни на нафту. Все про хакерську атаку на найбільший трубопровід США

Це найбільший кібернапад на нафтогазовий сектор світу з 2019 року. "Труба" не працює вже кілька днів

У США ввели режим надзвичайної ситуації через зупинку найбільшого на східному узбережжі трубопроводу компанії Colonial Pipeline. З цієї "труби" бензин, дизельне і реактивне пальне постачають аж у 18 штатів. Причиною зупинки стала хакерська атака, в якій підозрюють російський слід.

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Через зупинку трубопроводу вже стала дорожчати нафта. А американські експерти попереджають: якщо проблему не зможуть вирішити швидко, виникне критичний дефіцит пального. Швидкого вирішення тим часом ніщо не віщує.

Весь цей трубопровід тепер не працює

Що сталося?

Системи Colonial Pipeline атакували ще 7 травня, застосовуючи програму-здирник. Хакери напали на мережу Colonial Pipeline, завантажили і зашифрували майже 100 Гб даних. Через це частину систем довелося вивести в офлайн-режим – інакше зараженою стала б уся мережева інфраструктура.

Виведені з мережі системи виявилися критично важливими для роботи трубопроводу, тому всі пов'язані з ним операції зупинилися, йдеться на сайті компанії. Тобто трубопровід не діє вже три доби.

Colonial Pipeline звернулася до експертів з кібербезпеки і правоохоронців. Але оператори компанії все ще намагаються придумати, як перезапустити системи, необхідні для роботи трубопроводу.

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Це наймасштабніший напад на нафтову інфраструктуру після того, як дрони в 2019 році атакували нафтопереробний завод у Саудівській Аравії, пише Bloomberg. Паливна галузь США часто стикається з зупинками в роботі, але зазвичай їх причинами стають природні катаклізми. Крім того, це вперше в американській історії, коли повністю від'єднаним від мережі виявився такий великий об'єкт.

Чим загрожує зупинка "труби"?

Головний ризик – сам факт проведення хакерської атаки такого масштабу, кажуть американські аналітики. Вони впевнені, що кіберзлочинці можуть надихнутися успіхом своїх "колег". І якщо найближчим часом енергокомпанії не підсилять безпеку, нинішні проблеми можуть показатися квіточками.

Але, звичайно, не обійшлося і без економічних наслідків. Атака на Colonial Pipeline сталася саме в той момент, коли енергетична промисловість США готувалася до традиційного річного зростання попиту на пальне. Крім того, на хвилі вакцинації від коронавірусної хвороби американці знову почали планувати турпоїздки.

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Зрозуміло, будь-яка нестача за зростання попиту призведе до зростання цін. Трейдери побоюються, що середня ціна на бензин у США перевищить 3 долари за галон (трохи менше ніж 4 л) вперше із жовтня 2014 року.

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Поки ситуація невтішна: у стратегічному резерві пального поблизу Нью-Йорка і Бостона всього близько 1 млн барелів, тоді як Colonial Pipeline качає в Нью-Йорк 900 тисяч барелів щодня, відзначають аналітики ClearView. Доставлення пального танкерами з Техасу займе до 10-14 днів.

Глобальний ринок теж не лишився осторонь. Ціна на нафту вже перевищувала 69 доларів за барель, але в цілому інвестори більш-менш зберігають спокій, бо розраховують на відносно швидке вирішення проблеми. Крім того, настрої на нафтовому ринку стабілізувалися після введення в США надзвичайного стану – якщо вранці 10 травня ціни були готові вибухнути, то в наступні години вже почалося корегування.

Навіщо США ввели надзвичайний стан?

Це потрібно саме для того, щоб уникнути критичного дефіциту пального. Режим надзвичайного стану знімає ряд обмежень на транспортування пального, зокрема:

доставляти нафтопродукти можна танкерами в Нью-Йорк;

максимальний час перебування водіїв за кермом під час перевезення пального збільшено до 11 годин.

А що з російським слідом?

Американські журналісти підозрюють, що до кібератаки причетна група DarkSide. Про це повідомили Bloomberg і Washington Post. Ця хакерська група вимагає викуп за вкрадені дані – але не для того, щоб їх повернути, а щоб просто видалити.

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За даними CNN, хакери DarkSide – саме з Росії, вони не влаштовують кібератаки на пострадянському просторі. "За словами колишнього високопоставленого чиновника, злочинна група з Росії під назвою DarkSide несе відповідальність за кібератаку із застосуванням програм-вимагачів на Colonial Pipeline. За словами джерела, DarkSide зазвичай атакує неросійськомовних країни".

Через кібератаки в Білому домі вже створена міжвідомча комісія. Джерела американських ЗМІ, знайомі з ходом розслідування, розповіли, що DarkSide вдається до здирництва грошових коштів із серпня 2020 року.

Цікаво, що в Colonial Pipeline не уточнюють, чи ведуть переговори про викуп. Не говорять і про суму, яку вимагають хакери. Як вважають журналісти Associated Press, звично це свідчить про те, що жертва не проти заплатити злочинцям.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти Росії у відповідь на втручання Москви в вибори, широкомасштабну хакерську кампанію та інші зловмисні дії.