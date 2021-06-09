"Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому"

НАК "Нофтогаз України" готує позов до міжнародного арбітражу через зловживання російським "Газпромом" на газовому ринку. Про це заявив глава компанії Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.

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За його словами, "Нафтогаз" почав документування зловживань російським газовим гігантом.

"Треба було встановити нові факти порушень, подати скаргу в європейський антимонопольний орган і подати в новий арбітраж. Цим ми зараз займаємося", – сказав Вітренко.

Він запевняє, що зараз навряд чи потенційні учасники захочуть увійти до консорціуму з управління ГТС України, поки "Газпром" блокує можливість доступу до покупки російського або середньоазіатського газу для його транзиту через територію України.

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"Ми робили європейські правила для того, щоб за європейськими правилами працювати з "Газпромом". А це означає, що інші компанії могли б отримати доступ до транзитних потужностей української ГТС", – нагадав глава "Нафтогазу".

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Відзначимо, що Вітренко неодноразово наголошував, що компанія недостатньо використала свої юридичні можливості тиску на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС для перенесення точок продажу російського газу європейським компаніям на кордон Україна-РФ. Він також вважає за необхідне тиснути на Росію для розблокування експорту середньоазіатського газу в Європу і надання такої можливості експорту незалежним російським видобувачам.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Росії заявляли, що не відмовляться від транзиту газу через Україну і хочуть новий контракт.

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