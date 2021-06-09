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"Нафтогаз" готує новий позов проти "Газпрому"

9 червня 2021 12:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українська компанія почала документування зловживань російським газовим гігантом

НАК "Нофтогаз України" готує позов до міжнародного арбітражу через зловживання російським "Газпромом" на газовому ринку. Про це заявив глава компанії Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.

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За його словами, "Нафтогаз" почав документування зловживань російським газовим гігантом.

"Треба було встановити нові факти порушень, подати скаргу в європейський антимонопольний орган і подати в новий арбітраж. Цим ми зараз займаємося", – сказав Вітренко.

Він запевняє, що зараз навряд чи потенційні учасники захочуть увійти до консорціуму з управління ГТС України, поки "Газпром" блокує можливість доступу до покупки російського або середньоазіатського газу для його транзиту через територію України.

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"Ми робили європейські правила для того, щоб за європейськими правилами працювати з "Газпромом". А це означає, що інші компанії могли б отримати доступ до транзитних потужностей української ГТС", – нагадав глава "Нафтогазу".

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Долар продовжує плавне зниження / Фото: REUTERS/Rick Wilking

Відзначимо, що Вітренко неодноразово наголошував, що компанія недостатньо використала свої юридичні можливості тиску на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС для перенесення точок продажу російського газу європейським компаніям на кордон Україна-РФ. Він також вважає за необхідне тиснути на Росію для розблокування експорту середньоазіатського газу в Європу і надання такої можливості експорту незалежним російським видобувачам.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Росії заявляли, що не відмовляться від транзиту газу через Україну і хочуть новий контракт.

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