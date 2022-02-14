За ними полюють нумізмати: яку українську монету можна продати за 45 тис. грн

Розповідаємо, яку монетку треба не викидати, а терміново виставити на продаж за високу ціну

Яку монету варто пошукати у гаманці / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні продали унікальну монету номіналом 10 копійок 1992 року за 45 тис. грн (1622 дол.).

Власник виставив її на продаж на профільному сайті Violity.

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Монета виконана з алюмінію, а її власник перебував у Києві. Початкова вартість лоту була 36 тисяч гривень, аукціон тривав до вечора 13 лютого.

Усього було зроблено 55 ставок і ціна піднялася на 9 тисяч гривень. Вага монети, яку можна продати за такі космічні гроші – 0,64 р.

Рідкісна монета 1992 року карбування / Фото: Violity.com Рідкісна монета 1992 року карбування / Фото: Violity.com 1/2

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Яка монета коштує понад 10 тис. грн

Колекціонерів цікавить ще одна монета – 5 копійок, які випустили 1992 року, різновиду 1.1 Ак.

Її викарбували в Італії, причому у процесі роботи сталася помилка. Саме таку монету виставив на аукціон та продав за 10,3 тисячі гривень мешканець Львова.

Помилка – це нехарактерна для українських монет велика насічка з боків, скільки було випущено таких екземплярів невідомо.

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Усі монети номіналом 5 копійок були виведені з обігу ще у 2019 році, але якщо у вас залишилася стара скарбничка, радимо пошукати такі екземпляри

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