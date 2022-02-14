За ними охотятся нумизматы: какую украинскую монету можно продать за 45 тыс. грн

Рассказываем, какую монетку нужно не выбрасывать, а срочно выставить на продажу по высокой цене

Какую монету стоит поискать в кошельке / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине продали уникальную монету номиналом 10 копеек 1992 года за 45 тыс. грн (1622 долл.).

Владелец выставил ее на продажу на профильном сайте Violity.

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Монета выполнена из алюминия и ее владелец находился в Киеве. Начальная стоимость лота была 36 тысяч гривен и аукцион продлился до вечера 13 февраля.

Всего было сделано 55 ставок и цена поднялась на 9 тысяч гривен. Вес монеты, которую можно продать за такие космические деньги – 0,64 г.

Редкая монете 1992 года чеканки / Фото: Violity.com Редкая монете 1992 года чеканки / Фото: Violity.com 1/2

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Какая монета стоит больше 10 тыс. грн

Коллекционеров интересует еще одна монета – 5 копеек, которые выпустили в 1992 году, разновидностью 1.1 Ак.

Ее отчеканили в Италии, причем в процессе работы произошла ошибка. Именно такую монету выставил на аукцион и продал за 10,3 тысячи гривен житель Львова.

Ошибка – это нехарактерная для украинских монет крупная насечка по бокам, сколько было выпущено таких экземпляров неизвестно.

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Все монеты номиналом 5 копеек были выведены из обращения еще в 2019 году, но если у вас осталась старая копилка, советуем поискать такие экземпляры

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