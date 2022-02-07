Перевіряй скарбничку! За яку українську монету можна отримати більше 10 тисяч гривень

Можна розбагатіти, якщо знайдете таку монету

Частину таких монет викарбували з помилкою / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українці, котрі вирішили не викидати старі українські монети й залишили їх у своїх скарбничках, тепер можуть їх вигідно продати колекціонерам.

Так нещодавно вчинив мешканець Львова, у якого вдома знайшлась монета номіналом у 5 копійок. Чоловік віддав її на аукціон і 6 лютого отримав за неї 10,3 тисячі гривень, повідомляється на сайті Monety-Yagidky.

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Нумізмат Віталій Ткач пояснює, що у львів'янина була монета, яку випустили далекого 1992 року, різновидом 1.1 Ак. Її викарбували в Італії, причому у процесі роботи сталася помилка.

"Через помилку частину монет викарбували в груповому кільці для італійської монети 200 лір, у якої також велика насічка", – йдеться у повідомленні.

Загалом в Італії було виготовлено 446 мільйонів п'ятикопійчаних монет. Але скільки вийшло монет із такою помилкою – ніхто не знає.

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"Монети номіналом 5 копійок в Україні виведено з обігу у 2019 році. Однак у багатьох ще залишилися п'ятачки у скарбничках, серед них можуть бути рідкісні", – кажуть нумізмати.

Як розпізнати унікальну монету?

Якщо говорити конкретно про "п'ятак" – у них має бути велика насічка на групі або вузький середній зуб тризубця. Рідкісними вважаються також і звичайні монети, які були виготовлені з дефектами під час виробництва.

Як розпізнати унікальність монети, яка може бути у вашій скарбничці / Фото: Унікальні монети

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Наприклад, копійка вийшла з двома реверсами (зворотний бік монети) або аверсами (лицьова сторона). Також потрібно уважно придивлятися до насічок на ребрі монети.

Великі гроші за радянські копійки

У багатьох українців ще лишилися радянські монети, які випускалися 30 років тому чи навіть більше. Наразі такі монети можна дуже вигідно продати на аукціонах.

Наприклад, за три копійки 1986 можна вторгувати 80 тисяч гривень.

А три копійки 1937 року із плоскою зіркою, що нетипово для таких монет, продавали за 280 тисяч гривень.

Раніше ми також розповідали, які монети можна вигідно продати й навіть купити автомобіль.