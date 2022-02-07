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Проверяй копилку! За какую украинскую монету можно выручить больше 10 тысяч гривен

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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7 февраля, 13:44
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Можно разбогатеть, если найдете такую монету
Часть таких монет отчеканили с ошибкой
Часть таких монет отчеканили с ошибкой / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые решили не выбрасывать старые украинские монеты и оставили их в своих копилках, теперь могут их выгодно продать коллекционерам.

Так недавно поступил житель Львова, у которого дома нашлась монета номиналом в 5 копеек. Мужчина отдал ее на аукцион и 6 февраля выручил за нее 10,3 тысячи гривен, сообщатся на сайте Monety-yagidky.

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Нумизмат Виталий Ткач объясняет, что у львовянина была монета, которую выпустили в далеком 1992 году, разновидностью 1.1 Ак. Ее отчеканили в Италии, причем в процессе работы произошла ошибка.

"Из-за ошибки часть монет отчеканили в групповом кольце для итальянской монеты 200 лир, у которой также крупная насечка", – говорится в сообщении.

Всего же в Италии было изготовлено 446 миллионов пятикопеечных монет. Но сколько получилось монет с такой ошибкой – никто не знает.

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"Монеты номиналом 5 копеек в Украине выведены из обращения в 2019 году. Однако у многих еще остались пятачки в копилках, среди них могут оказаться редкие", – говорят нумизматы.

Как распознать уникальную монету?

Если говорить конкретно о "пятаках" – у них должна быть крупная насечка на группе или узкий средний зуб трезубца. Редкими считаются также и обычные монеты, которые были изготовлены с дефектами во время производства.

Как распознать уникальность монеты, которая может быть в вашей копилке
Как распознать уникальность монеты, которая может быть в вашей копилке / Фото: Уникальные монеты

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Например, копейка получилась с двумя реверсами (обратная сторона монеты) или аверсами (лицевая сторона). Также нужно внимательно присматриваться к насечкам на ребре монеты.

Большие деньги за советские копейки

У многих украинцев еще остались советские монеты, которые выпускались 30 лет назад или даже больше. Сейчас такие монеты можно очень выгодно продать на аукционах.

Например, за три копейки 1986 года можно выручить 80 тысяч гривен.

А три копейки 1937 года с плоской звездой, что нетипично для таких монет, продавали за 280 тысяч гривен.

Ранее мы также рассказывали, какие монеты можно выгодно продать и даже купить автомобиль.

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