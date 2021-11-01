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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Все ж таки домовились? "Газпром" відновив поставки газу до Молдови за новою ціною

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
1 листопада, 11:38
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Російський "Газпром" підписав новий контракт на постачання газу з Молдовою
Скільки за блакитне паливо платитиме Молдова
Скільки за блакитне паливо платитиме Молдова / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" 1 листопада почала поставки газу до Молдови за новим контрактом.

Про це повідомляє інформаційне агентство "РБК".

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Зазначається, що новий контракт було підписано між сторонами 29 жовтня 2021 року і термін його дії – п’ять років.

Тисяча кубометрів буде коштувати близько 450 доларів у листопаді, заявив віце-прем’єр Молдови Андрій Спину.

Газова криза у Молдові

Після закінчення багаторічного контракту із "Газпромом" Молдова зіткнулася зі справжньою енергетичною кризою, оскільки Росія значно підвищила цінник на газ.

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За даними американського видання Financial Times, Росія пропонувала знизити ціну на газ в обмін на ослаблення Молдовою зв’язків з Євросоюзом.

Зокрема Російська Федерація хотіла, щоб новий молдавський уряд, який обрав прозахідний вектор розвитку, відклав узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку, які передбачають лібералізацію газових ринків та посилення конкуренції.

Через це Росію звинуватив у шантажі і сам Європейський союз.

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Допомогти Молдові спробувала і Україна, 30 жовтня "Нафтогаз" продав перші 500 тис. кубометрів блакитного палива.

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