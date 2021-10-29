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"Нафтогазу" удалось выиграть тендер: кому Украина продаст 500 тыс. кубометров газа

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
29 октября, 15:05
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Молдова отримала перші кубометри українського газу: скільки блактиного палива транспортує "Нафтогаз"
Кому Украина продаст 500 тыс. кубометров газа
Кому Украина продаст 500 тыс. кубометров газа / Фото: Коллаж: Сегодня

НАК "Нафтогаз" Украины протранспортирует Молдову первые 500 тыс. кубометров газа после окончания контракта с "Газпромом".

Об этом компания сообщает в своем Facebook 29 октября.

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"Недавно у Молдовы с "Газпромом" закончился контракт. Правительство республики пыталось договориться о новом соглашении, но российская компания резко подняла ценник. Из-за газового ультиматума и нехватки голубого топлива наши соседи оказались в кризисной ситуации и объявили чрезвычайное положение в энергетике", – пишет "Нафтогаз".

Голубое топливо Украина будет снабжать молдавскую компанию Energocom и первые 500 тыс. кубов будут транспортированы уже сегодня.

"Нефтегаз и молдавская государственная компания SA "Energocom", заключили рамочный договор, в рамках которого Нафтогаз принимает участие во всех тендерах молдавской компании на закупку газа", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что "Нафтогаз" продолжит участие во всех тендерах, связанных с закупкой Молдовой дополнительных объемов газа.

Ситуация в Молдове

22 октября Молдова объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с нехваткой природного газа по окончании контракта с российским "Газпромом".

Россия начала шантажировать страну, избравшую прозападный вектор развития и предложила свой дешевый газ в обмен на ослабление отношений с Евросоюзом.

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"Сегодня" сообщали, что в газовом шантаже Россию обвинил и сам Европейский союз.

А также писали, что о газе за 50 долларов можно забыть и этой зимой голубое топливо обойдется дорого.

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