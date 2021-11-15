"Кричуще шахрайство з боку уряду": куди мають направити гроші з продажу облігацій "Укренерго"

Американський інвестор розповів, куди мають бути витрачені гроші з продажу облігацій "Укренерго"

"Укренерго" вийшло на міжнародний ринок / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія "Укренерго" вийшла на міжнародні фінансові ринки для того, щоб випустити облігації з українською державною гарантією.

Про це у коментарі "Главком" розповів Американський інвестор та президент VR Capital Group Річард Дейтц.

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За його словами, якщо кошти з випуску цих облігацій не спрямують на погашення борну перед інвесторами у відновлювальні джерела енергії – це буде шахрайством з боку української влади.

"Всього десять днів тому "Укренерго" вийшла на міжнародні фінансові ринки, щоб випустити облігації з українською державною гарантією, наданою спеціально для вирішення платіжної кризи в секторі відновлюваної енергетики. Якщо виручені кошти не будуть використовуватись для цілей, передбачених контрактом та законом, це буде представляти собою відкрите та кричуще шахрайство з боку уряду України на фінансових ринках", – сказав Дейтц.

Виплата "зеленим інвесторам"

Напередодні уряд заблокував виплату боргу у розмірі 19,3 млрд грн інвесторів, які вкладались у "зелену енергетику".

Цього ж дня з посади було звільнено директора держпідприємства "Гарантований покупець" (ГарПок) Костянтина Петриковеця.

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Сам Петриковець заявив, що його звільнили через відмову порушувати закон, а саме – за відмову виконувати усні накази посадовців, які вимагали припинити належні виплати інвесторам "зеленої" енергетики.

"Сьогодні" також писали, як колишній директор ГарПоку відреагував на своє звільнення.

Та пояснювали, чим небезпечний цей скандал для України.