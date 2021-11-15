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"Вопиющее мошенничество со стороны правительства": куда должны направить деньги с продажи облигаций "Укрэнерго"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
15 ноября, 09:31
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Американский инвестор рассказал, куда должны быть потрачены деньги с продажи облигаций "Укрэнерго"
"Укрэнерго" вышло на международный рынок
"Укрэнерго" вышло на международный рынок / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания "Укрэнерго" вышла на международные финансовые рынки для того, чтобы выпустить облигации с украинской государственной гарантией.

Об этом в комментарии "Главком" рассказал Американский инвестор и президент VR Capital Group Ричард Дейтц.

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По его словам, если средства по выпуску этих облигаций не будут направлены на погашение долга перед инвесторами в возобновляемые источники энергии – это будет мошенничеством со стороны украинских властей.

Всего десять дней назад "Укрэнерго" вышла на международные финансовые рынки, чтобы выпустить облигации с украинской государственной гарантией, предоставленной специально для разрешения платежного кризиса в секторе возобновляемой энергетики. Если вырученные средства не будут использоваться для целей, предусмотренных контрактом и законом, это будет представлять собой открытое и вопиющее мошенничество со стороны правительства Украины на финансовых рынках", – сказал Дейтц.

Выплата "зеленым инвесторам"

Накануне правительство заблокировало выплату долга в размере 19,3 млрд грн инвесторов, вкладывавшихся в "зеленую энергетику".

В этот же день с должности был уволен директор госпредприятия "Гарантированный покупатель" (ГарПок) Константин Петриковец.

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Сам Петриковец заявил, что его уволили из-за отказа нарушать закон, а именно – за отказ выполнять устные приказы должностных лиц, требовавших прекратить надлежащие выплаты инвесторам "зеленой" энергетики.

"Сегодня" также писали, как бывший директор Гарпока отреагировал на свое увольнение.

И объясняли, чем опасен данный скандал для Украины.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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