"Vodafone" запустив нову послугу для абонентів: кому вона буде корисна

Дізнатися про наявність пального на АЗС можна за допомогою SMS-послуги

Українці зможуть дізнаватися про ситуацію з пальним завдяки SMS / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну в Україні триває дефіцит палива: водії змушені простоювати у довгих чергах на АЗС, а деякі взагалі відмовилися від поїздок на приватному транспорті Тому мобільний оператор "Vodafone Україна" запустив безкоштовний сервіс пошуку пального поруч із будинком під назвою "Де пальне".

Про це повідомляє пресслужба "Vodafone".

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Водіям, яким хочеться дізнатися, де можна заправитися, потрібно надіслати SMS на короткий номер 225.

Залежно від виду палива, яке потрібно знайти, у тексті потрібно вказати цифру:

1 – газ;

2 – бензин;

3 – дизель.

Серіс повідомить про найближчу заправку з потрібним видом пального, після чого на смартфон прийде SMS із таким текстом: "Вибраний Вами вид пального знайдено" та адресу АЗС.

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За раз можна замовити інформацію тільки про один вид пального, але якщо SMS було кілька, Vodafone надішле інформацію про останній запит.

Безкоштовний роумінг у ЄС

Мобільний оператор Київстар дозволив своїм абонентам і надалі користуватися послугою безкоштовного роумінгу для дзвінків до деяких країн Європейського Союзу.

Це означає, що українці в ЄС зможуть користуватись послугами у роумінгу за своїми "домашніми" тарифами без плати за роумінг.

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Раніше ми розповідали, які ще безкоштовні послуги на час війни надають українцям мобільні оператори. Також ми писали про нові тарифи мобільного зв'язку Київстар.