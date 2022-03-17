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Vodafone зробив безкоштовною популярну послугу – що стало доступно українцям

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17 березня, 17:53
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Розповідаємо, хто з абонентів зможе отримати безкоштовно популярну послугу Vodafone
Vodafone продовжує підтримувати українців
Vodafone продовжує підтримувати українців / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Мобільний оператор Vodafone скасував обмеження на роздачу мобільного інтернету зі смартфона на інші пристрої.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Раніше такі послуги були платними, "Роздача інтернету на місяць" та "Роздача інтернету" коштували 50 грн/місяць та 10 грн/день.

Таким чином, мобільний оператор хоче підтримати своїх абонентів за умов війни. У компанії зазначили, що нововведення актуальне для тарифних планів із безлімітним інтернетом, а саме:

  • Vodafone Unlim 3G;
  • Vodafone Unlim 3G Plus;
  • Vodafone SuperNet Unlim;
  • Vodafone SuperNet Turbo 2019.

У цих пакетах послуги "Роздача інтернету на місяць" та "Роздача інтернету" вже включені в абонентську плату та їх користувачам нічого не потрібно додатково підключати. Можливість користуватися інтернетом доступна на будь-яких інших пристроях абсолютно безкоштовно.

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Національний роумінг

7 березня найбільші мобільні оператори України оголосили про створення національного роумінгу

Це означає, що абоненти можуть переключатися на мережу інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого.

Поки що роумінг працює в тестовому режимі та доступний насамперед у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії: Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області.

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Сьогодні також писали, які тарифи пропонують українцям іноземні мобільні оператори і розповідали, що ще змінили Vodafone, Kyivstar та lifecell для українців.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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