Vodafone зробив безкоштовною популярну послугу – що стало доступно українцям

Мобільний оператор Vodafone скасував обмеження на роздачу мобільного інтернету зі смартфона на інші пристрої.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Раніше такі послуги були платними, "Роздача інтернету на місяць" та "Роздача інтернету" коштували 50 грн/місяць та 10 грн/день.
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Таким чином, мобільний оператор хоче підтримати своїх абонентів за умов війни. У компанії зазначили, що нововведення актуальне для тарифних планів із безлімітним інтернетом, а саме:
- Vodafone Unlim 3G;
- Vodafone Unlim 3G Plus;
- Vodafone SuperNet Unlim;
- Vodafone SuperNet Turbo 2019.
У цих пакетах послуги "Роздача інтернету на місяць" та "Роздача інтернету" вже включені в абонентську плату та їх користувачам нічого не потрібно додатково підключати. Можливість користуватися інтернетом доступна на будь-яких інших пристроях абсолютно безкоштовно.
Національний роумінг
7 березня найбільші мобільні оператори України оголосили про створення національного роумінгу
Це означає, що абоненти можуть переключатися на мережу інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого.
Поки що роумінг працює в тестовому режимі та доступний насамперед у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії: Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області.
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