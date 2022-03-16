Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Додзвонитися з-за кордону: які тарифи пропонують українські та європейські оператори

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 березня, 10:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як українцям, які тимчасово залишили Україну, додзвонитися додому з-за кордону
Як додзвонитися з-за кордону в Україну
Як додзвонитися з-за кордону в Україну / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Багато громадян змушені були залишити Україну через воєнні дії. Найчастіше вони виїжджають до найближчих сусідніх держав, а саме Польщі, Угорщини, Чехії. Одне з питань, яке виникає за кордоном, як додзвонитися в Україну.

"Сьогодні" розібралися, які умови роумінгу пропонують Kyivstar, Lifecell та Vodafone і які тарифи є для українців у іноземних мобільних операторів.

Реклама

Безкоштовні послуги від українських операторів

За кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Kyivstar оголосили, що абоненти, які виїжджають за кордон або вже там перебувають, отримають безкоштовні 250 бонусних гривень для зв'язку у роумінгу. Їх можна використовувати протягом 30 днів.

Автоматично після перетину кордону послуга активується у таких країнах:

  • Польща;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • Молдова;
  • Угорщина;
  • Німеччина;
  • Італія;
  • Литва;
  • Чехія.

До того ж, Kyivstar пропонує пільгові тарифи. 1 Мб інтернету коштує 0,10 грн; по 1 грн коштують хвилина вхідного дзвінка або вихідний дзвінок у країні перебування чи до України та 1 SMS.

Реклама

Lifecell також автоматично нараховує 1 ГБ та 10 хв для дзвінків в Україну та для спілкування в країні перебування на 30 днів та 5 ГБ інтернету. Це доступно у великому переліку країн, про який ми писали у цьому матеріалі.

Vodafone має послугу "Доступний роумінг", яка дійсна 30 днів. До пакету входять:

  • 400 МБ мобільного інтернету;
  • 60 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків в Україну та на номери країни перебування.

Послуга безкоштовна перший місяць. При підключенні повторно сплачувати потрібно вже 100 грн. Діє вона для українців у таких країнах:

Реклама
  • Польща;
  • Молдова;
  • Угорщина;
  • Румунія;
  • Німеччина;
  • Чехія.

Що пропонують мобільні оператори за кордоном

Польща. Один з найпопулярніших операторів мобільного зв'язку у Польщі Orange пропонує безкоштовний зв'язок.

Отримати сім-карту цього оператора можна таким способом:

  • карту Orange можна купити і зареєструвати в понад 30 тис. пунктів на терені Польщі (наприклад, у сервісних центрах Orange, магазинах, кіосках чи на пошті);
  • для реєстрації сім-карти необхідно мати при собі оригінал паспорту чи інший документ, який підтверджує особу;
  • спеціальна послуга для українців підключиться автоматично після активації сім-карти.

Послуга на місяць, яку отримає кожний громадянин України після активації сім-карти:

  • 100 хв на дзвінки в Україну;
  • безкоштовні розмови, SMS та MMS повідомлення у Польщі;
  • 30 ГБ інтернету.

До того ж, є спеціальний пакет для дзвінків в Україну за 10 злотих (68 грн) на місяць. Він пропонує 60 хв дзвінків з Польщі на мобільні та стаціонарні телефони. У цьому документі є детальна інструкція, як підключити пакет.

Інший польський оператор Plus пропонує безкоштовний cтартовий пакет.

Його можна підключити у салоні мобільного зв'язку або у партнерських мережах, маючи при собі український паспорт або будь-який документ, що посвідчує особу. Можна підключити й додаткові пакети, проте вже платні. Детально про них на сайті оператора.

В Угорщині оператор Magyar Telekom має спеціальну безкоштовну сім-карту для українців. Пакет містить 500 МБ мобільного інтернету та 40 хв розмов у межах ЄС. До того ж, з Угорщини на українські номери можна здійснювати необмежену кількість телефонних дзвінків та надсилати SMS. Користуватися мобільним інтернетом можна до вичерпання обсягу даних.

Також у країні є безкоштовні WIFI-точки та обслуговування клієнтів українською мовою. На офіційному сайті є уся необхідна інформація.

Чеськийоператор T-mobile має універсальну карту, з якою клієнт має 50 хв. дзвінків та 50 SMS до всіх чеських операторів мобільного зв'язку на цілий місяць від моменту активації карти. На українські номери з цієї карти можна дзвонити абсолютно безкоштовно.

Національний роумінг

Раніше "Сьогодні" повідомляли, що мобільні оператори України об'єдналися та запустили національний роумінг. Насамперед він буде підключений в зоні активних бойових дій і згодом по всій території України.

Що треба знати про використання національного роумінгу для абонентів:

  • назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується;
  • національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів;
  • тарифікація дзвінків та SMS відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.

Також ми розповідали, як поповнити рахунок на мобільному без інтернету, і про те, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських біженців.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Вітренко запропонував заморозити російські гроші за газ – чим це загрожує агресору Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Monobank чи ПриватБанк? Карткою якого банку вигідніше розраховуватись у Британії Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Розворот на південь: Велика Британія сподівається знайти альтернативу російській нафті Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40387.08

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2674.32

Litecoin (LTC)

107.58

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти