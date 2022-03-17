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Vodafone сделал бесплатной популярную услугу – что стало доступно украинцам

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17 марта, 17:53
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Рассказываем, кто из абонентов сможет получить бесплатно популярную услугу Vodafone
Vodafon продолжает поддерживать украинцев
Vodafon продолжает поддерживать украинцев / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Мобильный оператор Vodafone отменил ограничения на раздачу мобильного интернета со смартфона на другие устройства.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Ранее такие услуги были платными, "Раздача интернета на месяц" и "Раздача интернета" стоили 50 грн/месяц и 10 грн/день.

Таким образом, мобильный оператор хочет поддержать своих абонентов в условиях войны. В компании отметили, что нововведение актуально для тарифных планов с безлимитным интернетом, а именно:

  • Vodafone Unlim 3G;
  • Vodafone Unlim 3G Plus;
  • Vodafone SuperNet Unlim;
  • Vodafone SuperNet Turbo 2019.

В этих пакетах услуги "Раздача интернета на месяц" и "Раздача интернета" уже включены в абонентскую плату и их пользователям ничего не требуется дополнительно подключать. Возможность пользоваться интернетом доступна на любых других устройствах совершенно бесплатно.

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Национальный роуминг

7 марта крупнейшие мобильные операторы Украины объявили о создании национального роуминга.

Это означает, что что абоненты могут переключаться на сеть других операторов, если нет возможности использовать сигнал своего.

Пока роуминг работает в тестовом режиме и доступен в первую очередь в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия: Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области.

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"Сегодня" также писали, какие тарифы предлагают украинцам иностранные мобильные операторы и рассказывали, что еще изменили Vodafone, Kyivstar и lifecell для украинцев.

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