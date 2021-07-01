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Вітер і сонце замість мирного атома: Франція запланувала перехід на зелену енергію

1 липня 2021 16:06

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

До 2050 року в країні хочуть побудувати 300 ГВт сонячних і вітрових електростанцій. Існує кілька сценаріїв розвитку ситуації.

Франція активно готується до зеленого переходу

Франція активно готується до зеленого переходу / Фото: Pixabay

Франція розглядає шість можливих сценаріїв розвитку електроенергетики до 2050 року. Всі сценарії передбачають колосальне зростання сонячної і вітрової енергетики, які в п'яти сценаріях стають основою французької енергосистеми до 2050 року, тобто головними виробниками електрики.

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Про це йдеться в доповіді Futurs Energétiques 2050 (Майбутнє енергетики 2050), який підготував французький системний оператор RTE, передає Renen.

Встановлена потужність сонячної енергетики до 2050 року має зрости до 70-208 ГВт в залежності від сценарію. Наразі вона становить 11,5 ГВт.

Вітроенергетика (наземна + офшорна) може вирости до 65-136 ГВт в залежності від сценарію. В даний час встановлена потужність вітрових електростанцій Франції становить 17,4 ГВт.

Тобто мінімальна загальна встановлена потужність сонячних і вітрових електростанцій становитиме 135 ГВт, максимальная – більше 300 ГВт.

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Основне питання полягає в тому, що при цьому буде з атомною енергетикою, яка сьогодні виробляє більше 70% електроенергії у Франції. У трьох сценаріях з шести мається на увазі не тільки збереження існуючих ядерних електростанцій (продовження терміну служби деяких з них), а й будівництво нових потужностей атомної енергетики – від 13 до 28 ГВт.

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При цьому тільки в одному сценарії частка мирного атома в виробництві електрики становить 50%. В інших вона набагато менша, а в першому сценарії передбачається повна відмова від атомної енергетики до 2050 року.

У двох сценаріях атомна енергетика завершує свою роботу до 2060 року.

Остаточна версія доповіді буде опублікована восени поточного року.

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Нагадаємо, Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала заснувала 11 промислових партнерств.

А про те, як працює перший в Україні промисловий повербанк, дізнавайтеся з відео:

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