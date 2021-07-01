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Ветер и солнце вместо мирного атома: Франция запланировала переход на зеленую энергию

1 июля 2021 16:06

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

К 2050 году в стране хотят построить 300 ГВт солнечных и ветровых электростанций. Существует несколько сценариев развития ситуации.

Франция активно готовится к зеленому переходу

Франция активно готовится к зеленому переходу / Фото: Pixabay

Франция рассматривает шесть возможных сценариев развития электроэнергетики до 2050 года. Все сценарии предусматривают колоссальный рост солнечной и ветровой энергетики, которые в пяти сценариях становятся основой французской энергосистемы к 2050 году, то есть главными производителями электричества.

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Об этом говорится в докладе Futurs Energétiques 2050 (Будущее энергетики 2050), который подготовил французский системный оператор RTE, передает Renen.

Установленная мощность солнечной энергетики к 2050 году должна вырасти до 70-208 ГВт в зависимости от сценария. В настоящее время она составляет 11,5 ГВт.

Ветроэнергетика (наземная + офшорная) может вырасти до 65-136 ГВт в зависимости от сценария. В настоящее время установленная мощность ветровых электростанций Франции составляет 17,4 ГВт.

То есть минимальная общая установленная мощность солнечных и ветровых электростанций составит 135 ГВт, максимальная – больше 300 ГВт.

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Основной вопрос состоит в том, что при этом будет с атомной энергетикой, которая сегодня производит более 70% электроэнергии во Франции. В трех сценариях из шести предполагается не только сохранение существующих ядерных электростанций (продление срока службы некоторых из них), но и строительство новых мощностей атомной энергетики – от 13 до 28 ГВт.

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При этом только в одном сценарии доля мирного атома в производстве электричества составляет 50%. В остальных она намного меньше, а в первом сценарии предполагается полный отказ от атомной энергетики до 2050 года.

Во двух сценариях атомная энергетика завершает свою работу к 2060 году.

Окончательная версия доклада будет опубликована осенью текущего года.

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Напомним, Европа потратит 22 млрд евро на решение проблем климата. Для этого Еврокомиссия недавно учредила учредила 11 промышленных партнерств.

А о том, как работает первый в Украине промышленный пауэрбанк, узнавайте из видео:

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