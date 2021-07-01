Будинки в Австрії будуть опалювати за рахунок "зайвої" енергії вітру

У Відні вже почалося будівництво спеціальної системи, що перетворює екологічно чисту електроенергію на тепло

Будівництво йде на місці, де раніше стояли 2 нафтові резервуари / Фото: Wien Energie

У столиці Австрії Відні будують систему перетворення надлишкової зеленої електроенергії на тепло. Проєктом займається міський постачальник електроенергії, газу та тепла Wien Energie. Передбачається, що об'єкт гарантує: енергія не буде витрачена даремно і посприяє стабільності мережі.

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Систему планують ввести в експлуатацію навесні 2022 року. Об'єкт зводять на місці, де раніше стояли два нафтові резервуари. Їх замінять два резервуари з підігрівниками по 5 МВт кожен, які в основному призначені для використання поновлюваних джерел енергії, передає BalkanGreenEnergy.

"Такі системи як нова система перетворення енергії на тепло мають особливе значення для захисту клімату. Наприклад, при сильному вітрі турбіни часто виробляють більше енергії, ніж необхідно на той момент. З нашою системою ми зможемо поглинати цю надмірну електрику одним натисканням кнопки і перетворювати її на тепло, накопичувати і розподіляти його" , – пояснив гендиректор Wien Energie Майкл Штребль.

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Коли в мережі з'явиться надлишок енергії, австрійський оператор системи передачі APG повідомить у місцеву компанію, щоб вона активувала установку, яка буде нагрівати воду до 155 градусів за Цельсієм. Вода подаватиметься безпосередньо в мережу централізованого теплопостачання.

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Система електропостачання має бути інтегрована з системами газопостачання та централізованого теплопостачання, щоб мінімізувати витрати за рахунок використання надлишкової потужності. Це особливо корисно для компаній централізованого теплопостачання рано вранці, коли вони можуть використовувати надлишкову електроенергію, накопичену в мережі за ніч, для покриття ранкового піку – саме тоді вони переключаються з нічного на денний режим опалення.

Як відомо, в Україні теж вирішують питання ефективного використання надлишків зеленої енергії. Наприклад, тепер їх можна зберігати в першому в нашій країні промисловому повербанку:

Нагадаємо, Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала заснувала 11 промислових партнерств.