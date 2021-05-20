В Україні з'явився перший промисловий повербанк: електроенергію можна зберігати про запас

Промислова система накопичення енергії / Фото: ДТЕК

ДТЕК запустив першу в Україні промислову систему накопичення енергії. Ця літій-іонна система по суті є величезним повербанком потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год. Батарея встановлена в місті Енергодар, на майданчику Запорізької ТЕС. Вперше в історії України до електромереж потрапить енергія, зібрана і збережена про запас.

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Уже найближчим часом ДТЕК проведе сертифікацію системи для отримання статусу постачальника послуг із забезпечення резервів потужності для системного оператора. Це буде перша літій-іонна батарея в Україні, що забезпечує системну надійність енергосистеми країни.

Системи накопичення електроенергії є одним з найбільш швидкозростаючих секторів електроенергетики. За 10 років сектор виріс у 48 разів, середньорічні темпи зростання становили 47%. За прогнозами Bloomberg, до 2040 року сумарна потужність накопичувачів перевищить 1 ТВт.

Промислова система накопичення енергії / Фото: ДТЕК

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Однією з причин підвищення інтересу до таких систем стало стрімке зростання частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), що призвело до двох проблем:

Пік вироблення у ВДЕ не збігається з піком споживання, відповідно, в певні періоди з'являється надлишок потужності, що генерується. Системи накопичення дозволяють усувати добовий дисбаланс між виробленням ВДЕ і попитом на електроенергію і, тим самим, продовжувати збільшувати частку ВДЕ в балансі енергосистеми. Різкі зростання і падіння потужності (зокрема, вітрових електростанцій) призводять до погіршення якості електроенергії, миттєвих змін частоти і напруги, а також формують потребу в "швидкому" резерві потужності. Електрохімічні системи накопичення здатні набагато швидше реагувати на перепади потужності, ніж традиційна теплова генерація. І, що найголовніше, вони вуглецево-нейтральні.

Промислова система накопичення енергії / Фото: ДТЕК

Запуск системи накопичення енергії – пілотний проєкт ДТЕК для пошуку оптимальних моделей роботи таких систем на різних сегментах енергетичного ринку країни.

"Сучасна енергетична галузь повинна стати рушійною силою для зростання економіки України і добробуту кожного українця. Запуск першої промислової системи накопичення енергії – наш внесок у майбутнє енергетики країни. Цим проєктом ДТЕК відкриває в Україні новий ринок – ринок систем накопичення енергії. Саме накопичувачі енергії є ключем до енергетичної безпеки нашої країни, а також новою точкою зростання для української енергетики", – сказав власник ДТЕК Ринат Ахметов.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, впроваджуючи нові технології, компанія трансформує бізнес і будує нову енергетику – це внесок ДТЕК в майбутнє України як європейської держави, в декарбонізацію, відновлення національної економіки та в забезпечення зайнятості в галузі.

"Цей проєкт став можливим завдяки міжнародному партнерству і співробітництву ДТЕК з провідними світовими компаніями, які займаються виробництвом систем накопичення енергії, – Honeywell і SunGrid. Перша промислова система накопичення енергії дасть старт для виведення енергетики України на новий технологічний рівень і наблизить синхронізацію нашої країни з європейською енергетичною системою ENTSO-E", – наголосив Тимченко.

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Максим Тимченко / Фото: ДТЕК

Він також зазначив, що сьогодні ДТЕК виступає в ролі першовідкривача на ринку систем накопичення енергії в Україні.

"З цим, безумовно, пов'язана велика відповідальність і великий обсяг роботи, але ми готові відкрито ділитися своєю експертизою і отриманим досвідом із державою, з іншими учасниками ринку для того, щоб прискорити енергетичну трансформацію України", – сказав генеральний директор ДТЕК.

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"Сталий розвиток є ключовим напрямком для Honeywell. Зберігання енергії – дуже важлива його частина. Попит на системи накопичення енергії продовжує зростати. Це дозволяє досягти цілей з декарбонізації та використання відновлюваних джерел енергії в усьому світі. За оцінками, до 2030 року до мережі буде підключено близько 350 ГВт акумуляторних батарей. Ми в Honeywell зараз знаходимося в унікальному становищі для вирішення сьогоднішніх викликів в області енергоменеджменту. Ми дуже пишаємося тим, що працюємо з ДТЕК, який фокусується на інноваціях і нових технологіях, щоб очолити трансформації енергетики України. ДТЕК – справжній першопроходець", – прокоментував Ерен Ергін, генеральний директор з відновлюваної енергетики та розподіленим активів Honeywell Process Solutions.

Як повідомлялося, компанія ДТЕК підписала контракт з американською компанією Honeywell на постачання системи накопичення енергії в липні 2020 року.

А директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе заявляв, що Україні необхідний законодавчо врегульований ринок систем накопичення енергії, що стане ключем до енергонезалежності країни.