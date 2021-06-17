Русский
$ 27,03
32,77
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Як TTF, тільки без газу. Нідерланди задумали створити в Європі унікальну біржу водню

17 червня 2021 16:46

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національна газова компанія країни вже проводить спеціальні дослідження заради розвитку зеленої енергетики

Циліндри для промислового зберігання водню

Циліндри для промислового зберігання водню / Фото: ispionline.it

Нідерланди, де розташований один з головних хабів з торгівлі природним газом в світі TTF, виношують концепцію створення біржі водню на тлі розвитку водневої енергетики в Європі. Проєкт вже отримав назву HyXchange, пише GreenDeal.

Реклама

Згідно з дослідженням, яке провів колишній директор Енергетичної біржі Нідерландів Берт ден Ауден на замовлення національної газової компанії Gasunie, для практичної організації водневої біржі необхідні:

  • сертифікація;
  • створення спотового ринку (спочатку імітаційного);
  • поява індексу цін;
  • розробка механізмів для балансування фізичних обсягів і зберігання водню.

Читайте також: Перший в історії комерційний паром на водні запустять у США – який він має вигляд (фото)

Gasunie та інші автори ініціативи (адміністрація портів Нідерландів і учасники ринку) вірять, що біржа водню може послужити каталізатором розвитку ринку кліматично нейтральної енергетики.

Автори концепції бачать транспортування водню різних способів отримання (і "зеленого", і низьковуглецевого Н2) в одній мережі, як у випадку з електроенергією або газом. Але його додана вартість для споживачів збережеться завдяки сертифікації.

Реклама

В індексі цін на водень передбачається врахувати метод його виробництва і ступінь досягнутого скорочення викидів CO2 .

Не пропусти!
Україна – Північна Македонія: відео голів та огляд другого матчу Шевченка на Євро-2020
Боротьба Андрія Ярмоленко в матчі з Північною Македонією

Як повідомлялося, 2020 року в рамках Європейської зеленої угоди ЄС ініціював водневу стратегію, яка допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником водню до Європейського Союзу.

Для зміцнення позицій водневої енергетики в Європі вкрай важливо вирішити питання виробництва, транспортування та зберігання водню. Водень вибухонебезпечний при контакті з повітрям в досить високій концентрації. До того ж цей елемент має найменшу щільність у всесвіті, тому його не можна зберігати так само компактно, як природний газ.

А про те, як працює перший в Україні промисловий повербанк, дізнавайтеся з відео "Сьогодні":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить Пенсфонд
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить ПенсфондЕкономіка
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплати
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплатиЕкономіка
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого віку
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого вікуЕкономіка
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скільки
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скількиЕкономіка
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячамЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти