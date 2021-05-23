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У водах Німеччини відновили укладку "Північного потоку – 2"

23 травня, 16:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

Судно-трубоукладач "Фортуна" продовжило укладку двокілометрової ділянки газопроводу

Трубоукладальник "Фортуна" будує "Північний потік - 2"

Трубоукладальник "Фортуна" будує "Північний потік - 2" / Фото: Reuters

У водах Німеччини продовжилася укладання газопроводу "Північний потік-2". Роботи виконує судно-трубоукладач "Фортуна".

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Про це повідомляє видання Zeit з посиланням на представника компанії – оператора Nord Stream 2 AG.

Як зазначається, роботи почалися після того, як Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії розпорядився про негайне виконання дозволу на будівництво двокілометрового ділянки у виключній економічній зоні Німеччини.

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Нагадаємо, у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2" Сполучені Штати вели стосовно російських судів і компаній нові санкції. У чорному списку опинилися 13 судів Росії, що беруть участь в реалізації проекту.

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У той же час Німеччина підтвердила плани адміністрації Сполучених Штатів відмовитися від санкцій стосовно компанії Nord Stream AG (оператор "Північного потоку – 2") і її керівництва.

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