"Північний потік – 2": США ввели санкції проти російських компаній і судів

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У зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік – 2" Сполучені Штати вели стосовно російських судів і компаній нові санкції.
Про це повідомило Міністерство фінансів США.
У чорному списку опинилися 13 судів Росії, що беруть участь в реалізації проекту.
У списку санкцій США тепер включені суди:
- "Академік Черський";
- "Артеміс офшор";
- "Бахтемір";
- "Балтійський дослідник";
- "Фінвал";
- "Капітан Беклемішев";
- "Мурман";
- "Нарвал";
- "Сивуч";
- "Рятувальник Карєв";
- "Умка";
- "Владислав Стрижов";
- "Юрій Топчев".
Також під санкції потрапили "Морська рятувальна служба", "Мортранссервіс", Самарський теплоенергетичний майновий фонд.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Палати представників і Сенату Конгресу США з проханням перешкодити Росії запустити "Північний потік – 2" шляхом санкцій. Відповідну заяву підтримали 292 народних депутата.
Як ми писали раніше, Держдепартамент США направив до Конгресу обгрунтування про зняття санкцій проти "Північного потоку – 2". У заяві говориться, що відмова від розширення санкцій є "важливим для національних інтересів США".
Тим часом Ентоні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона щодо будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, Штати як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проекту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.