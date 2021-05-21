"Північний потік – 2": США ввели санкції проти російських компаній і судів

У чорному списку опинилися 13 судів Росії, що беруть участь в реалізації проекту

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

У зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік – 2" Сполучені Штати вели стосовно російських судів і компаній нові санкції.

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Про це повідомило Міністерство фінансів США.

У чорному списку опинилися 13 судів Росії, що беруть участь в реалізації проекту.

У списку санкцій США тепер включені суди:

"Академік Черський";

"Артеміс офшор";

"Бахтемір";

"Балтійський дослідник";

"Фінвал";

"Капітан Беклемішев";

"Мурман";

"Нарвал";

"Сивуч";

"Рятувальник Карєв";

"Умка";

"Владислав Стрижов";

"Юрій Топчев".

Також під санкції потрапили "Морська рятувальна служба", "Мортранссервіс", Самарський теплоенергетичний майновий фонд.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Палати представників і Сенату Конгресу США з проханням перешкодити Росії запустити "Північний потік – 2" шляхом санкцій. Відповідну заяву підтримали 292 народних депутата.

Як ми писали раніше, Держдепартамент США направив до Конгресу обгрунтування про зняття санкцій проти "Північного потоку – 2". У заяві говориться, що відмова від розширення санкцій є "важливим для національних інтересів США".

Тим часом Ентоні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона щодо будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, Штати як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проекту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.