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"Північний потік – 2": США ввели санкції проти російських компаній і судів

21 травня, 23:07

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У чорному списку опинилися 13 судів Росії, що беруть участь в реалізації проекту

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

У зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік – 2" Сполучені Штати вели стосовно російських судів і компаній нові санкції.

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Про це повідомило Міністерство фінансів США.

У чорному списку опинилися 13 судів Росії, що беруть участь в реалізації проекту.

У списку санкцій США тепер включені суди:

  • "Академік Черський";
  • "Артеміс офшор";
  • "Бахтемір";
  • "Балтійський дослідник";
  • "Фінвал";
  • "Капітан Беклемішев";
  • "Мурман";
  • "Нарвал";
  • "Сивуч";
  • "Рятувальник Карєв";
  • "Умка";
  • "Владислав Стрижов";
  • "Юрій Топчев".

Також під санкції потрапили "Морська рятувальна служба", "Мортранссервіс", Самарський теплоенергетичний майновий фонд.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Палати представників і Сенату Конгресу США з проханням перешкодити Росії запустити "Північний потік – 2" шляхом санкцій. Відповідну заяву підтримали 292 народних депутата.

Як ми писали раніше, Держдепартамент США направив до Конгресу обгрунтування про зняття санкцій проти "Північного потоку – 2". У заяві говориться, що відмова від розширення санкцій є "важливим для національних інтересів США".

Тим часом Ентоні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона щодо будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, Штати як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проекту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.

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