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Німеччина підтвердила відмову США від санкцій проти "Північного потоку – 2"

19 травня, 18:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Глава МЗС ФРН Маас повідомив, що Байден відмовився від санкцій проти компанії Nord Stream AG і її керівництва

Німеччина підтвердила плани адміністрації Сполучених Штатів скасувати санкції стосовно компанії Nord Stream AG (оператор "Північного потоку – 2") і її керівництва.

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Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає Reuters.

"Існує президентська відмова для компанії Nord Stream 2 і її генерального директора, який є громадянином Німеччини", – заявив він.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що новий президент США Джо Байден не готовий йти на розрив з Німеччиною через "Північний потіку – 2".

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Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція Вашингтона стосовно будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі залишається незмінною, вони як і раніше рішуче налаштовані проти цього російського проекту, який сприяє підриву безпеки в регіоні.

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