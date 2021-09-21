В Україні впали ціни на деякі продукти: що подешевшало у вересні

Крім зниження цін на основні овочі, сталося також і падіння вартості круп

Овочі в Україні подешевшали / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні подешевшали овочі борщового набору. За місяць на 7% знизилися ціни на картоплю, на 25% – на моркву, а на буряк – на 24%.

Також в ціні впали капуста і цибуля – на 12% і 16% відповідно, повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики і продовольства.

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Що в Україні ще подешевшало за останній місяць:

ячмінні крупи – на 1%;

горохова крупа – на 3%;

кукурудзяна крупа – на 1%.

цукор – на 3%.

"Щодо більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням", – зазначили в міністерстві.

Як змінилися ціни на борщовий набір за рік

За даними Держстату, за рік цибуля подорожчала на 108%, а буряк і морква – на більш ніж 70%. Водночас вартість капусти зросла на третину. Знизився в ціні тільки картопля – майже на 15%.

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Раніше голова НБУ Кирило Шевченко розповів, що в липні ціни зросли на 10,2% в річному вимірі, а в серпні інфляція продовжила прискорюватися, хоча останніми місяцями базова інфляція стабілізувалася.

За прогнозами НБУ, інфляція почне сповільнюватися наприкінці 2021-го до рівня нижче 10%, а до цільових 5% поступово повернеться 2022 року.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.