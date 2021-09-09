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Овочі подешевшали, а м'ясо дорожчає. В Україні зафіксували дефляцію

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
9 вересня, 21:47
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Національний банк підвищив облікову ставку до 8,5%, щоб утримати під контролем інфляційні очікування і повернути зростання цін до цільового показника
Світові ціни на продукти побили рекорд. Колаж "Сьогодні"
Світові ціни на продукти побили рекорд. Колаж "Сьогодні" / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

В Україні в серпні споживчі ціни знизилися на 0,2% порівняно з липнем, при цьому з початку року інфляція становила 6,5%, а до серпня минулого року збереглася на рівні 10,2%.

Про це повідомляє "Ліга. Фінанси" з посиланням на Державну службу статистики.

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Так, у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7%.

  • Найбільше (на 18,3% і 5%) подешевшали овочі та фрукти.
  • На 1-0,2% знизилися ціни на соняшникову олію, макаронні вироби, рис, сири.
  • Одяг та взуття подешевшали на 3%.

Водночас зросли ціни:

  • на 18% – на яйця;
  • на 3,6-0,3% – на цукор, м'ясо і м'ясопродукти, молоко, сметану, хліб, масло, кисломолочну продукцію, рибу;
  • на 0,4% – на алкогольні напої та тютюнові вироби.

Також за рахунок подорожчання транспортних послуг на 1,9% та палива і мастил на 1,6%, зросли на 0,8% ціни на транспорт.

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Рік до року найбільше подорожчав цукор (+ 91,2%), соняшникова олія (+75,6%), яйця (+51,8%) і хліб (+16,5%).

Нацбанк підвищив облікову ставку

Тим часом Національний банк підвищив облікову ставку на 0,5 п. п., до 8,5%, щоб утримати під контролем інфляційні очікування і повернути зростання цін до цільового показника в 5% річних у 2022 році.

"Правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8,5% річних. Крім того, НБУ припиняє використання антикризових монетарних заходів з початку IV кварталу", – заявив глава НБУ Кирило Шевченко.

Він додав, що у липні ціни зросли на 10,2% в річному вимірі, а в серпні інфляція продовжила прискорюватися, хоча в останні місяці базова інфляція стабілізувалася.

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За прогнозами НБУ інфляція почне сповільнюватися наприкінці 2021-го до рівня нижче 10%, а до цільових 5% поступово повернеться в 2022 році.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Ми також писали, що в Україні за підсумками червня 2021 року річна інфляція залишилася на рівні 9,5%, що значно вище цілі Національного банку в 5% плюс-мінус один процентний пункт.

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