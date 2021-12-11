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В Україні стартував продаж ялинок: наскільки подорожчало новорічне дерево (ціни)

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
11 грудня, 14:23
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Цьогоріч ціни на новорічні деревця будуть дещо вищими, ніж торік
В Україні стартував продаж новорічних ялинок
В Україні стартував продаж новорічних ялинок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

2021 року ціни на ялинки від лісгоспів будуть в середньому на 30 грн більше.

Інформація зібрана з офіційних повідомлень обласних управлінь лісового та мисливського господарства в Україні.

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За даними Волинського ОУЛМГ, мінімальна ціна святкового дерева становить 100 грн. У горщику, залежно від породи та віку, стартує від 150 грн. і може бути більше 1000 грн. У Львівській області вартість новорічного дерева коливається від 100 до 350 грн. На франківських ринках — від 150 грн.

Середня ціна святкового деревця в Чернігівській області – 111 гривень в залежності від висоти. Однометрове і трохи менше деревце коштує 92 гривні, а за триметрове і вище доведеться заплатити 615 гривень.

У Києві та Київській області ціна ялинки стартує від 114 грн. Кіровоградщина продає свої ялинки за 150 грн. (до 1 метра), Черкащина — від 72 грн. У Харківській області ціна за новорічне деревце починається із 48 грн. за півметра.

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За повідомленням Державного агентства лісових ресурсів України, на 4 тис. га. землі вирощують 13.7 млн. ялинок. Середня ціна по всій Україні — 105 грн. Проте лісівники рекомендують придбати живу ялинку саме в горщику, щоб після свят висадити її знов. Це хоч обійдеться дорожче, але такі способи мінімізують шкоду для навколишнього середовища.

Штрафи за незаконну вирубку

Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка тягнуть за собоб накладення штрафу:

  • на громадян від 510 до 1 020 гривень;
  • на посадових осіб від 2 550 до 5 100 гривень.

За повідомленням Державної екологічної інспекції Поліського округу, відповідно до такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу затверджених Постановою КМУ № 665 і такс для обчислення розміру шкоди заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктах, затверджених Постановою КМУ №559 за самовільну порубку хвойних насаджень розраховується шкода заподіяна державі.

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Зокрема, у грудні-січні розмір збитків за незаконне вирубування хвойних дерев в межах населених пунктів збільшується в чотири рази, поза межами населених пунктів в три рази. Відтак, у 2021 році сума збитків, яку доведеться відшкодувати за кожне самовільно видалене хвойне насадження, в залежності від діаметру дерева у корі біля шийки кореня, буде такою:

в межах населених пунктів за дерево діаметром:

  • до 6 см – 800 грн;
  • від 6,1 – 10 см – 1152 грн;
  • від 10,1 до 14 см – 1500 грн;
  • від 14,1 до 18 см – 1852 грн;
  • від 18,1 до 22 см – 2200 грн.

за межами населених пунктів за дерево діаметром:

  • до 10 см – 544,81 грн;
  • від 10,1 -14 см – 959,90 грн;
  • від 14,1 – 18 см – 2464,62 грн;
  • від 18,1 – 22 см – 5058, 96 грн.

Як не порушувати закони

Підприємці, які здійснюють транспортування і продаж новорічних дерев, повинні мати при собі накладну з лісництва, товарно-транспортну накладну, сертифікат радіаційного обстеження дерев, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою, а на зрізі кожного дерева повинний бути електронний чип зі штрих-кодом лісового господарства, де його виростили.

Купуючи ялинку, громадяни можуть звернутись до продавця з вимогою надати ці документи для того, щоб переконатись, що купується новорічна ялинка без порушення вимог закону.

Раніше ми розповідали, як уникнути покарання від неправильного сплаченого штрафу, а також цікавились, скільки українці заплатять штрафу через борги за комуналку.

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