В Украине стартовала продажа елок: насколько подорожало новогоднее дерево (цены)

В этом году цены на новогодное дерево будут несколько выше, чем в прошлом.

В Украине стартовала продажа новогодних елок / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

2021 года цены на елки от лесхозов будут в среднем на 30 грн больше.

Информация собрана из официальных сообщений областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.

Реклама

По данным Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, минимальная цена праздничного дерева составляет 100 грн. В горшке, в зависимости от породы и возраста, стартует от 150 грн. и может быть больше 1000 грн. В Львовской области стоимость новогоднего дерева колеблется от 100 до 350 грн., на франковских рынках — от 150 грн.

Средняя цена праздничного деревца в Черниговский области – 111 гривен в зависимости от высоты. Однометровое и чуть меньшее деревце стоит 92 гривны, а за трехметровое и выше придется заплатить 615 гривен.

В Киеве и Киевской области цена елки стартует от 114 грн., Кировоградщина продает свои за 150 грн. (до 1 метра), Черкасщина — от 72 грн. В Харьковской области цена за новогоднее деревце начинается с 48 грн. за полметра.

Реклама

По сообщению Государственного агентства лесных ресурсов Украины на 4 тыс. га. земли выращивают 13.7 млн. елок. Средняя цена по всей Украине — 105 грн. Однако лесоводы рекомендуют приобрести живую елку именно в горшке, чтобы после праздников высадить ее снова. Это хоть обойдется дороже, но такие способы еще больше минимизируют ущерб окружающей среде.

Штрафы за незаконную вырубку

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконной порубке, повреждении и уничтожении лесных культур и молодняка влекут за собой наложение штрафа:

на граждан от 510 до 1020 гривен;

на должностных человек от 2550 до 5100 гривен.

За сообщением Государственной экологической инспекции Полесского округа, согласно таксам для исчисления размера ущерба, причиненного лесу, утвержденным Постановлением КМУ № 665, и таксам для исчисления размера ущерба, причиненного зеленым насаждениям в пределах городов и других населенных пунктах, утвержденных Постановлением КМУ №559 за самовольную порубку хвойных насаждений рассчитывается вред причиненный государству.

Реклама

В частности, в декабре-январе размер ущерба за незаконную вырубку хвойных деревьев в пределах населенных пунктов увеличивается в четыре раза, за пределами населенных пунктов в три раза. Следовательно, в 2021 году сумма ущерба, которую придется возместить за каждое самовольно удаленное хвойное насаждение, в зависимости от диаметра дерева в коре у шейки корня, будет такой:

в пределах населенных пунктов за дерево диаметром:

до 6 см – 800 грн;

от 6,1 – 10 см – 1152 грн;

от 10,1 до 14 см – 1500 грн;

от 14,1 до 18 см – 1852 грн;

от 18,1 до 22 см – 2200 грн.

за пределами населенных пунктов за дерево диаметром:

до 10 см – 544,81 грн;

от 10,1 –14 см – 959,90 грн;

от 14,1 – 18 см – 2464,62 грн;

от 18,1 – 22 см – 5058, 96 грн.

Как не нарушать законы

Предприниматели, осуществляющие транспортировку и продажу новогодних деревьев, должны иметь при себе накладную по лесничеству, товарно-транспортную накладную, сертификат радиационного обследования деревьев, разрешение на торговлю с мокрой печатью, а на срезе каждого дерева должен быть электронный чип со штрих-кодом лесного хозяйства, где его вырастили.

Покупая елку, граждане могут обратиться к продавцу с требованием предоставить эти документы, чтобы убедиться, что покупается новогодняя елка без нарушения требований закона.

Раньше мы рассказывали, как избежать наказания от неправильного уплаченного штрафа, а также интересовались, сколько украинцы заплатят штраф через долги за коммуналку.