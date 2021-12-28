В Україні перед Новим роком подешевшало зерно: скільки коштує пшениця

Поки основні зернові культури знизилися в ціні, вартість олійних культур залишається незмінною

Зерно в Україні знову змінилося в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Напередодні новорічних свят на ринках зернових та олійних культур зберігається стабільність, проте деякі культури все ж таки впали в ціні.

За даними Tripoli.land, подешевшала кукурудза – до 7094 грн за тонну, фуражна пшениця – до 7898 грн за тонну, пшениця третього класу – до 8560 грн за тонну

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Водночас ціни на такі культури залишилися незмінними:

пшениця, другий клас – 8682 грн;

ячмінь – 7339 грн;

соняшник – 17 908 грн;

соя – 18 180 грн;

ріпак – 18 745 грн;

горох – 8975 грн.

Які запаси пшениці в Україні

Станом на 1 грудня загальні запаси пшениці на підприємствах України, що займаються зберіганням та переробкою зерна, оцінювалися у 3,2 млн тонн – це на 98% більше, ніж минулого року.

Запаси пшениці другого класу на 1 грудня збільшилися на 56% – з 512,2 тис. до 799,9 тис. тонн, третього класу – вдвічі, з 728,6 тис. до 1,5 млн тонн. Водночас, запаси пшениці першого класу знизилися порівняно з 2020 р. на 72% – з 3,6 тис. до 993 тонн.

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Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим. Також повідомлялося, що за перші 11 місяців Україна перевищила історичний максимум показника відвантажень, зафіксованого за підсумками 2020 року