Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине перед Новым годом подешевело зерно: сколько стоит пшеница

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
28 декабря, 13:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пока основные зерновые культуры снизились в цене, стоимость масличных культур остается прежней
Зерно в Украине снова изменилось в цене
Зерно в Украине снова изменилось в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Накануне новогодних праздников на рынках зерновых и масличных культур сохраняется стабильность, однако некоторые культуры все же упали в цене.

Согласно данным Tripoli.land, подешевела кукуруза – до 7094 грн за тонну, фуражная пшеница – до 7898 грн за тонну, пшеница третьего класса – до 8560 грн за тонну.

Реклама

В то же время цены на такие культуры остались прежними:

  • пшеница, второй класс – 8682 грн;
  • ячмень – 7339 грн;
  • подсолнечник – 17 908 грн;
  • соя – 18 180 грн;
  • рапс – 18 745 грн;
  • горох – 8975 грн.

Какие запасы пшеницы в Украине

По состоянию на 1 декабря общие запасы пшеницы на предприятиях Украины, занимающихся хранением и переработкой зерна, оценивались в 3,2 млн тонн – это на 98% больше, чем в прошлом году.

Запасы пшеницы второго класса на 1 декабря увеличились на 56% – с 512,2 тыс. до 799,9 тыс. тонн, третьего класса – в 2 раза, с 728,6 тыс. до 1,5 млн тонн. В то же время запасы пшеницы первого класса снизились в сравнении с 2020 г. на 72% – с 3,6 тыс. до 993 тонн.

Реклама

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. Также сообщалось, что за первые 11 месяцев Украина превысила исторический максимум показателя отгрузок, зафиксированный по итогам 2020 года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Рынок труда
Гид по поиску работы: быстро и эффективно
Получить карточки с советами
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Что по 💸 в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто будет считать деньги
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
29,98
28,98
19,48
33,49
30,55
29,81
18,76
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять