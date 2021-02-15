В Україні відкривають ринок землі: які документи скасують

Починаючи з III кварталу в Україні відкривається ринок землі, коли сільськогосподарська земля стане товаром, який можна купувати і продавати. Для спрощення цього процесу мають бути прийняті зміни в законодавстві. На порядку денному – десяток законів і близько 40 підзаконних актів.

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Які саме документи скасують – йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

В процесі реформування Держгеокадастру відбудеться реформа землевпорядної та містобудівної документації. Чимало типів документів і багато процедур будуть скасовані, до того ж найближчим часом, заявив міністр агрополітики Роман Лещенко.

Зокрема, скасовуються:

дозвіл на розробку проекту землеустрою для зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності;

державна експертиза землевпорядної документації;

попереднє узгодження матеріалів місця розташування об'єкта;

узгодження органів екології та органів охорони культурної спадщини;

спецдозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву;

Крім того, суттєво спрощується процедура зміни цільового призначення земельних ділянок. А містобудівна документація стане одночасно і земельної документацією.

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Одночасно обіцяють вирішити проблему з необгрунтованими відмовами щодо внесення інформації в Держгеокадастр.

"Ми зменшуємо кількість документів і спрощуємо доступ до послуг. У цьому філософія дерегуляції: все, що створює корупційні ризики і складності для бізнесу, має відійти в минуле, до того ж вже найближчим часом", – заявив під час презентації "дорожньої карти" реформи землі міністр агрополітики Роман Лещенко.

Однак, якщо скасування одних документів багато експертів вітають (наприклад, скасування дозволу на розробку проекту землеустрою для "приватників", навколо яких будувалося багато корупційних схем), то інші новації у деяких викликають побоювання. Зокрема, керівників громад хвилює скасування погоджень в органах екології, а кияни дивуються, як це забудовники не повинні будуть брати дозволи в органах з охорони культурної спадщини. Автори реформи обіцяють, що всі необхідні заборони і дозволи міститимуться в самих даних Держгеокадастру.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що в Україні з'являться земельні аукціони, і як будемо купувати ділянки після запуску ринку.

Детальніше про нововведення читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі "Ринок землі готують до запуску – чим це може бути корисно для звичайної людини".

А про те, чи дозволять купувати українську землю іноземцям – дивіться в сюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа

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