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В Україні з'являться земельні аукціони: як будемо купувати ділянки після запуску ринку

15 лютого, 09:06

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Відповідний законопроєкт готуються прийняти в другому читанні

До запуску ринку землі в Україні залишилося менше півроку. І хоча реформа передбачає практично вільну купівлю-продаж земель, не всі відповідні зміни вже внесені до законодавства.

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Втім, вже очевидно, що в перспективі купувати ділянки можна буде тільки на аукціонах, пише сайт "Сьгодні". Крім того, купівля-продаж землі буде можлива тільки за безнал.

Законопроект про земельні торги (№ 2195) планують прийняти у другому читанні вже найближчим часом. Він передбачає, що торги будуть проводитися в єдиній електронній системі у формі електронного аукціону в режимі реального часу. Доступ до них зможе отримати будь-який громадянин України.

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"Що стосується придбання ділянок, що належать органам місцевого самоврядування, то ініціаторами продажу, швидше за все, як і раніше будуть виступати місцеві ради або об'єднані громади. Вони затверджуватимуть переліки вільних ділянок до продажу через аукціон. Відповідно, придбати у власність вільну земельну ділянку комунальної власності (без капітальних споруд на ній), наприклад, для забудови можна саме на таких аукціонах", – пояснює юристка Наталія Нечаєва.

При цьому відкритий земельний реєстр повинен допомогти потенційним покупцям отримати більше відомостей про тій чи іншій ділянці.

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Детальніше про нововведення читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі Ринок землі готують до запуску – чим це може бути корисно для звичайної людини.

А про те, чи дозволять купувати українську землю іноземцям – дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа

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земля ринок землі

Джерело: Сьогодні

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