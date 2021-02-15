Ринок землі готують до запуску – чим це може бути корисно для звичайної людини

До відкриття ринку землі залишається трохи більше чотирьох місяців. Зараз активно проводиться підготовка до такої важливої для України події, яка, за прогнозами експертів, серйозно змінить стан справ і в сільському господарстві, і у сфері нерухомості. Адже сільськогосподарська земля стане товаром, який можна купувати й продавати.

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Один з напрямків, яким активно займаються різні держоргани останнім часом, – створення відкритих земельних реєстрів та онлайн-майданчиків, які дозволять кожному українцю бачити стан справ у земельній сфері. Другий важливий напрямок – зміни в законодавстві, які ще необхідно ухвалити. На порядку денному – приблизно десяток законів і близько 40 підзаконних актів.

Яких змін українцям чекати найближчим часом в земельній сфері? Як вони торкнуться кожного з нас? Що важливо знати вже зараз? Сайт "Сьогодні" спробував відповісти на ці питання.

Що змінить геопортал відкритих даних

Земельна сфера на сьогодні – одна з найбільш корупційних в Україні, поряд з архітектурно-будівельною, митною та податковою. Про це повідомив на нещодавній пресконференції, де було презентовано "дорожню карту" земельної реформи, міністр аграрної політики Роман Лещенко.

До відкриття ринку сільгоспземлі в уряді планують підготувати інфраструктуру, яка зробить інформацію про землю та про інші природні ресурси відкритою і загальнодоступною.

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Зокрема, вже в лютому Мінагрополітики обіцяє презентувати громадськості геопортал відкритих даних.

"Ухвала закону про національну інфраструктуру геопросторових даних дозволила нам сформувати великий геопортал відкритих даних про державу Україна. Про земельні, водні, лісові ресурси, корисні копалини. Про власників землі, про те, хто скільки платить податків тощо. Це буде певним чином революція в системі земельних відносин", – обіцяє Роман Лещенко.

Вже сьогодні у відкритому доступі є "Публічна кадастрова карта України", яку веде Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр). На цій карті можна побачити, в чиїй власності перебуває та чи інша ділянка землі, і замовити в Держгеокадастрі більш детальну інформацію про ділянку, яка цікавить.

До речі, багато послуг в Держгеокадастрі тепер можна отримати дистанційно. Зокрема, витяг з земкадастру. Однак проблема в тому, що ще не всі ділянки внесені до реєстру. Зокрема, не внесено багато матеріалів до 2013 року, які зберігалися виключно на папері.

"Близько 10% – приблизно 2 млн ділянок – залишаються невнесеними. Сподіваюся, ця робота буде завершена до кінця 2021 року. Хоча це буде виклик", – заявив перший заступник глави Держгеокадастру Анатолій Мирошниченко.

Також в процесі ревізії виявилася "пропажа" понад 5 млн гектарів сільгоспземель, які перебували у державній власності. Розібратися в ситуації мають правоохоронні органи.

Чи допоможе відкриття даних отримати землю?

Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу, сьогодні кожен громадянин України має право отримати ділянку землі безкоштовно. Однак, як відомо, відсутність відкритої інформації про землю часто стає перешкодою для отримання громадянами "вільних" ділянок під будівництво чи інші потреби. Чи вирішиться дана проблема після того, як Держгеокадастр буде наповнений, а інформація з нього стане загальнодоступною?

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Експерти з недовірою ставляться до такої перспективи.

"Зараз важко щось говорити, оскільки незрозумілий реальний і повний функціонал цього порталу. На даному етапі презентували тільки його відкриття. Щоб запустити такий портал, наповнений реальними і достатніми даними (зокрема відомостями до 2013 року, які перебувають на паперових носіях), потрібно завершити інвентаризацію земель, завершити аудити, здійснити перенесення всіх даних до даного порталу. Я сумніваюсь, що зараз відбувається повне перенесення всіх даних з паперових носіїв, адже це не так легко, як кажуть нам реформатори. Велика кількість паперових носіїв і документів перебуває не в органах Держгеокадастру, а в місцевих органах, архівах тощо", – розповідає Василь Рущак, керуючий партнер фірми "PROPERTY".

Юрист Наталя Нечаєва, керівник однойменного адвокатського бюро, вважає, що портал геоданих як мінімум допоможе потенційним покупцям і власникам землі отримати більше відомостей про ту чи іншу ділянку.

"За фактом цей інтернет-ресурс має бути дуже схожий на карти Google, проте з відображенням точних даних про правовий статус земельних ділянок, їхнє призначення, власників, наявні навантаження, комунікації, корисні копалини. Сподіваюся також, там будуть відображатися дані про надані права на видобуток корисних копалин, якщо це ліси – про наявні дозволи на вирубку тощо. Дані геопорталу розширюють можливість громадян насамперед у тому плані, що дозволять значно швидше та якісніше провести попередній аудит такої ділянки, визначити її сильні й слабкі сторони. Бо часом і сам продавець не володіє усіма такими даними. А для їхнього отримання необхідно направляти запити в різні державні та комунальні інстанції", – каже Наталя Нечаєва.

Однак після відкриття ринку землі роздавати землю безкоштовно і всім підряд не планується – за винятком деяких пільгових категорій. Таких як ветерани АТО, члени сільських громад тощо.

Поки змін до законодавства не вносили. Але експерти кажуть: в перспективі купувати ділянки можна буде тільки на аукціонах.

"Щодо придбання ділянок, що належать органам місцевого самоврядування, то ініціаторами продажу, найімовірніше, як і раніше будуть виступати місцеві ради чи об'єднані громади. Вони затверджують переліки вільних ділянок до продажу через аукціон. Відповідно, придбати у власність вільну земельну ділянку комунальної власності (без капітальних споруд на ній), наприклад, для забудови можна саме на таких аукціонах", – пояснює Наталя Нечаєва.

Законопроєкт про земельні торги (№2195) планується ухвалити найближчим часом. Він передбачає, що торги будуть проводитися в єдиній електронній системі у формі електронного аукціону в режимі реального часу. Доступ до них зможе отримати будь-який громадянин України.

Багато документів скасовують

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Під час реформування Держгеокадастру відбудеться реформа землевпорядної та містобудівної документації. Багато типів документів і багато процедур будуть скасовані, до того ж найближчим часом, заявив міністр.

Зокрема, скасовуються:

дозвіл на розробку проєкту землеустрою для зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності;

державна експертиза землевпорядної документації;

попереднє узгодження матеріалів місця розташування об'єкта;

узгодження органів екології та органів охорони культурної спадщини;

спецдозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву;

Крім того, істотно спрощується процедура зміни цільового призначення земельних ділянок. А містобудівна документація стане одночасно й земельною документацією.

Одночасно обіцяють вирішити проблему з необгрунтованими відмовами щодо внесення інформації в Держгеокадастр.

"Ми зменшуємо кількість документів і спрощуємо доступ до послуг. У цьому філософія дерегуляції: все, що створює корупційні ризики і труднощі для бізнесу, має відійти в минуле, до того ж вже найближчим часом", – заявив під час презентації "дорожньої карти" реформи землі міністр агрополітики Роман Лещенко.

Однак якщо скасування одних документів більшість вітають (наприклад, скасування дозволу на розробку проєкту землеустрою для "приватників", навколо яких будувалося багато корупційних схем), то інші новації у деяких викликають побоювання. Зокрема, керівників громад хвилює скасування погоджень в органах екології, а кияни дивуються, як це забудовники не муситимуть брати дозволи в органах з охорони культурної спадщини. Автори реформи обіцяють, що всі необхідні заборони і дозволи міститимуться в самих даних Держгеокадастру.

Чи дозволять купувати українську землю іноземцям – дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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