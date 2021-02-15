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В Украине открывают рынок земли: какие документы отменят

15 февраля, 15:38

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Геокадастр проведет реформу землеустроительной и градостроительной документации

Начиная с III квартала в Украине открывается рынок земли, когда сельскохозяйственная земля станет товаром, который можно покупать и продавать. Для упрощения этого процесса должны быть приняты изменения в законодательстве. На повестке дня – около десятка законов и порядка 40 подзаконных актов.

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Какие именно документы отменят – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

В процессе реформирования Госгеокадастра произойдет реформа землеустроительной и градостроительной документации. Многие типы документов и многие процедуры будут отменены, притом в ближайшее время, заявил министр агрополитики Роман Лещенко.

В частности, отменяются:

  • разрешение на разработку проекта землеустройства для смены целевого назначения земельных участков частной собственности;
  • государственная экспертиза землеустроительной документации;
  • предварительное согласование материалов места размещения объекта;
  • согласование органов экологии и органов охраны культурного наследия;
  • спецразрешения на снятие и перенос грунтового покрова;

Кроме того, существенно упрощается процедура смены целевого назначения земельных участков. А градостроительная документация станет одновременно и земельной документацией.

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Одновременно обещают решить проблему с необоснованными отказами по внесению информации в Госгеокадастр.

"Мы уменьшаем количество документов и упрощаем доступ к услугам. В этом философия дерегуляции: все, что создает коррупционные риски и сложности для бизнеса, должно отойти в прошлое, притом уже в ближайшее время", – заявил во время презентации "дорожной карты" реформы земли министр агрополитики Роман Лещенко.

Однако если отмену одних документов многие приветствуют (например, отмену разрешения на разработку проекта землеустройства для "частников", вокруг которых строилось много коррупционных схем), то другие новации у некоторых вызывают опасения. В частности, руководителей громад волнует отмена согласований в органах экологии, а киевляне удивляются, как это застройщики не должны будут брать разрешения в органах по охране культурного наследия. Авторы реформы обещают, что все необходимые запреты и разрешения будут содержаться в самих данных Госгеокадастра.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в Украине появятся земельные аукционы и как будем покупать участки после запуска рынка.

Подробнее о новшествах читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале Рынок земли готовят к запуску – чем это может быть полезно обычному человеку.

А о том, разрешат ли покупать украинскую землю иностранцам – смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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документ законодательство земельная реформа продажа земли Геокадастр Роман Лещенко

Источник: Сегодня

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