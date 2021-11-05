В Україні розпочинають масштабну перевірку зарплат: кому загрожує штраф у 180 тисяч

Податкова та інспекція праці починають перевіряти українських роботодавців, які платять зарплати у конвертах

Кому загрожує величезний штраф за зарплату у конверті / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні проводять масштабну перевірку зарплат і деяким роботодавцям, які приносили своїм співробітникам зарплату в конверті, доведеться заплатити чималий штраф.

Про це говорить у матеріалі "Обозревателя" голова Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Максим Тютюнников.

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Передусім податкова перевіряє сфери із великою часткою тіньової економіки, наприклад, торгівлю.

Інспектори аналізуватимуть і обсяги виробництва, і кількість штатних співробітників.

Якими можуть бути штрафи?

Для фізичних осіб-підприємців, тобто ФОП, першого разу передбачено попередження, а штраф загрожує лише у разі повторного порушення.

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Для юросіб все складніше:

уперше при виявленні неоформленого співробітника передбачено штраф у розмірі 60 тис. грн;

у разі повторного порушення – штраф у розмірі 180 тис. грн;

За інформацією видання, наразі виявлено вже 10,5 тис. працівників, які не були офіційно оформлені.

Порушників інспекція праці та податкова можуть виявляти за допомогою раптових перевірок, без попередження.

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Інспектори можуть навідатись на будь-яке виробництво або до магазину і у разі виявлення неоформленого працівника чиновники оформлюють порушення.

В Україні по-новому нараховуватимуть штрафи

Міністерство соціальної політики хоче по-новому визначати розмір штрафів для українців.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, відомство хоче зробити так, аби штрафи не були прив’язані до прожиткового мінімуму.

Лазебна зазначила, що відповідні законопроєкти вже готуються у Верховній Раді.

"Сьогодні" також розповідали, кого можуть оштрафувати за відсутність сертифіката про вакцинацію.

Та писали, які штрафи загрожують порушникам у громадському транспорті.