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Не только чиновникам! Кому в Киеве готовы платить самые высокие зарплаты

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
2 ноября, 13:55
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На средний оклад до 37 тыс. грн могут претендовать рабочие с профильной квалификацией и опытом работы несколько лет
Рассказываем, кто может получать самую высокую зарплату в Киеве
Рассказываем, кто может получать самую высокую зарплату в Киеве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средняя зарплата в Киеве в конце октября составляла 38,4 тыс. грн. При этом, 36% работодателей предлагают компенсацию до 19,7 тыс. грн.

Как рассказали "Сегодня" в кадровом портале grc.ua, чаще всего это вакансии менеджеров по продажам, ассистентов в рекламных агентствах, бухгалтеров и юристов без опыта работы или с минимальным опытом работы.

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Такую же зарплату предлагают сотрудникам сферы ритейла (кассиры, продавцы, кладовщики начинающие мерчендайзеры в супермаркетах) и синим воротничкам (кладовщики, рабочие на стройку, разнорабочие, сотрудники авторемонтных мастерских, грузчики, монтажники и т.д.).

Кому готовы платить высокую зарплату?

По данным кадрового портала, на оклад до 37 тыс. грн могут претендовать рабочие с профильной квалификацией и опытом работы несколько лет.

На сумму до 37,2 тыс. грн уже могут претендовать менеджеры с опытом работы от трех лет и более. Руководителю среднего звена в Киеве работодатели предлагают более высокий оклад – до 54,8 тыс. грн. Однако есть ряд требований к кандидатам: опыт работы свыше трех лет и знание английского языка не ниже Intermediate.

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Юрист, который специализируется на корпоративном праве, может претендовать на оклад до 50 тыс. грн, инженер – до 60 тыс. грн. IТ-специалистам готовы платить примерно такую же зарплату.

Для кого больше всего открытых вакансий?

По данным кадрового портала, больше всего было вакансий для специалистов таких сфер:

  • IТ – 23%;
  • сферы продаж – 15%;
  • маркетинг, реклама, PR – 9%;
  • банковская сфера – 7%;
  • бухгалтера – 6%.

Наименее активно работодатели Киева искали специалистов из сферы страхования (0.2% от общего числа актуальных вакансий на сайте grc.ua), работников индустрии красоты и спорта (0.2%) и в сфере добычи сырья (0.1%).

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Кому предлагают самый высокий и низкий оклады?

В конце октября самый высокий уровень средней компенсации предлагали таким соискателям:

  • IТ-специалистам – средний оклад более 80 тыс. грн;
  • представителям топ-менеджемента – около 65 тыс.грн;
  • чиновникам – 53 тыс. грн.

Наименьший уровень средней компенсации у работников таких сфер:

  • административный персонал – 15.7 тыс. грн;
  • рабочий персонал – 14.9 тыс. грн;
  • безопасность – 11.6 тыс. грн.

Центры занятости будут работать по-новому

Кабинет министров внедряет в Украине новую модель предоставления центрами занятости клиентоориентированных услуг.

Новая модель работы предполагает внедрение кардинально новых технологий и методов, среди которых в частности, предоставление услуг уже при первом визите в центр занятости и обеспечение обмена данными с органами власти, позволяющее клиентам подавать как можно меньше документов.

Как мы писали ранее, в Украине выросло количество трудоустроенных граждан в возрасте от 15 до 70 и теперь составляет 15,8 млн человек. Согласно статистике, в Украине осталось 1,6 млн граждан без работы.

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