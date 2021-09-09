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В Україні змінюють правила торгівлі в інтернеті – за що можуть заблокувати

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
9 вересня, 17:33
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За порушення будуть обмежувати доступ до сайту, де ведеться торгівля
Законопроект про захист прав споживачів зараз знаходиться на розгляді Кабміну / Фото: колаж "Сьогодні"
Законопроект про захист прав споживачів зараз знаходиться на розгляді Кабміну / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з'являться нові правила для інтернет-торгівлі. Тепер підприємцям доведеться обов'язково розміщувати інформацію про себе і продукцію, а за недотримання правил, за запитом Держспоживслужби, блокуватимуть провайдери.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства економіки.

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Законопроект про захист прав споживачів зараз знаходиться на розгляді Кабміну. Він покликаний запровадити дієві механізми з регулювання інтернет-комерції. У частотності, визначаються терміни "електронний торговельний майданчик (маркетплейс)" і "електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)".

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Крім того, за порушення будуть обмежувати доступ до сайту, де ведеться торгівля.

"Держспоживслужба отримує право звертатися до провайдера інтернет-послуг по обмеженню доступу до сайту суб'єктів господарювання, які використовують нечесну підприємницьку практику, порушують законодавство про захист прав споживачів і яких неможливо ідентифікувати", – уточнює Мінекономіки.

Що ще зміниться?

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Також міністерство розробляє платформу "Е-споживач" для інтернет-продавців. Вона дозволить ідентифікувати підприємця шляхом надання йому статусу Держспоживслужбою "Перевірений продавець".

Також передбачається:

  • створення Єдиного реєстру продавців в сфері електронної комерції;
  • введення ідентифікації і верифікації продавців.

Нагадаємо, що платформа для продажу хендмейд-товарів Etsy зупинила реєстрацію нових продавців з України і близько десяти інших країн. Причиною стали оновлені правила платформи – магазини тепер можна запускати тільки користувачам з країн, в яких доступна платіжна система Etsy Payments. Ні Україна, ні сусідні Білорусь та Росія до числа цих країн не відносяться.

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Відсутність важливих для інтернет-торгівлі платіжних систем – не нова проблема для українців. наприклад, PayPal не захотів заходити в Україну, а саме ця платформа використовується в більшості приватних платежів за кордоном. Крім того, вона потрібна для оплати роботи фрілансерів і для покупок в інтернет-магазинах. PayPal використовують понад 230 млн осіб в двох сотнях країн світу. Але в Україні грошові перекази працюють тільки "на вихід" – відправити гроші можна, а прийняти ні.

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