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В Украине меняют правила торговли в интернете – за что могут заблокировать

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
9 сентября, 17:33
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За нарушения будут ограничивать доступ к сайту, где ведется торговля
Законопроект о защите прав потребителей сейчас находится на рассмотрении Кабмина / Фото: коллаж "Сегодня"
Законопроект о защите прав потребителей сейчас находится на рассмотрении Кабмина / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине появятся новые правила для интернет-торговли. Теперь предпринимателям придется обязательно размещать информацию о себе и продукции, а за несоблюдение правил по запросу Госпотребслужбы будут блокировать провайдеры.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства экономики.

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Законопроект о защите прав потребителей сейчас находится на рассмотрении Кабмина. Он призван ввести действенные механизмы по регулированию интернет-коммерции. В частотности, определяются термины "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)".

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Кроме того, за нарушения будут ограничивать доступ к сайту, где ведется торговля.

"Госпотребслужба получает право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к сайту субъектов хозяйствования, которые используют нечестную предпринимательскую практику, нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать", – уточняет Минэкономики.

Что еще изменится?

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Также министерство разрабатывает платформу "Е-потребитель" для интернет-продавцов. Он позволит идентифицировать предпринимателя путем предоставления ему статуса Госпотребслужбой "Проверенный продавец".

Также предусматривается:

  • создание Единого реестра продавцов в сфере электронной коммерции;
  • введение идентификации и верификации продавцов.

Напомним, что платформа для продажи хендмейд-товаров Etsy остановила регистрацию новых продавцов из Украины и около десяти других стран. Причиной стали обновленные правила платформы – магазины теперь можно запускать только пользователям из стран, в которых доступна платежная система Etsy Payments. Ни Украина, ни соседние Беларусь и Россия к числу этих стран не относятся.

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Отсутствие важных для интернет-торговли платежных систем – не новая проблема для украинцев. Например, PayPal не захотел заходить в Украину, а именно эта платформа используется в большинстве частных платежей за границей. Кроме того, она нужна для оплаты работы фрилансеров и для покупок в интернет-магазинах. PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира. Но в Украине денежные переводы работают только "на выход" – отправить деньги можно, а принять нет.

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