Дрібниця, а приємно: як працюють українські кешбек-сервіси в інтернеті

Уявіть, ви плануєте купити через інтернет новий смартфон. В одному магазині він коштує 5000 грн, в іншому – 4950. Де зробите покупку?

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Напевно, більшість людей вибере той магазин, де дешевше. Так, 50 гривень – різниця в ціні – на сьогоднішній день невеликі гроші, фактично дрібниця. Але навіщо переплачувати?

Питання економії актуальні для багатьох українців. Саме тому такою популярністю користуються всілякі розпродажі, програми лояльності та інші маркетингові ходи, які залишають у покупця відчуття, що він купив вигідніше, ніж зробив би це в іншому місці і в інший час.

Тим часом в Україні вже кілька років є кешбек-сервіси, які дозволяють ще більше економити на онлайн-покупках. Однак їхня популярність невелика. Хтось просто не розуміє, що це таке і як працює. У інших подібні платформи викликають недовіру. А хтось, можливо, просто лінується самостійно "добути" собі знижку в пару відсотків, зробивши кілька зайвих кліків.

Що таке кешбек-сервіси? Як ними користуватися? І які є нюанси? Про це розповідає сайт "Сьогодні".

Покупки з кешбеком – що це таке?

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Кешбек у перекладі з англійської – це "повернення грошей". У роздрібній інтернет-торгівлі кешбек – це та ж знижка. Але на відміну від "звичайних" акційних знижок, коли покупець бачить перекреслену "стару" ціну і "нову", нижчу, кешбек-знижка діє постійно. Правда, отримати цю знижку може не кожен покупець, а тільки той, хто перейде на сайт магазину з іншого сайту – кешбек-платформи, або кешбек-сервісу. Ці послуги є агрегаторами, де зібрані назви і активні посилання на магазини, які співпрацюють з цією кешбек-платформою.

Кешбек-сервіси з'явилися у світі досить давно, ще в 2000-х, і їхня кількість зростає разом з розвитком інтернет-торгівлі. В Україні такі майданчики стали поширюватися тільки років 5 тому.

Ще одна відмінність кешбеку від інших видів знижок – це те, що покупець не відразу платить меншу за оголошену ціну, а отримує кешбек-знижку "живими" грошима через деякий час після покупки. Зазвичай очікувати кешбек доводиться від кількох тижнів до 3 місяців. Гроші нараховуються в особистому кабінеті користувача кешбек-сервісу і їх можна вивести на банківську карту або на телефон.

Скільки можна заощадити

Розмір кешбеку зазвичай обчислюється відсотками від суми покупки. Рідше встановлюється фіксована сума за той чи інший товар. Відсоток в більшості випадків незначний – від 1 до 5. Однак якщо мова йде про дорогі покупки, то може повернутися пристойна сума. Наприклад, на покупці того ж смартфона можна заощадити від 50 до 500 грн, залежно від кешбек-сервісу і магазину, в якому здійснюється покупка.

Причому закономірність "чим дорожчий магазин, тим більший кешбек" тут не працює. Ну, або не завжди працює. Наприклад, популярний у українців Aliexpress, де ціни навіть з доставкою часто нижчі, ніж в Україні, співпрацює з багатьма кешбек-сервісами, і розмір кешбеку у нього досягає 5% – більше, ніж пропонують деякі українські магазини.

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Якщо робити покупки з кешбеком, у багатьох випадках можна як мінімум окупити доставку. А оскільки багато магазинів і аптек зараз пропонують оформити замовлення онлайн і забрати його з пункту видачі безкоштовно, на таких покупках можна просто заощадити пару відсотків від вартості товару. Також виходить реальна економія, якщо сума покупки велика і через це доставка безкоштовна. Але навіть якщо ви замовили піцу і від цієї покупки вам повернули 10 грн – це та дрібниця, яка зазвичай радує.

За рахунок чого магазини повертають кешбек? За рахунок своїх звичайних націнок на товар, в які вкладаються, в тому числі, витрати на рекламу і просування. Адже співпраця з кешбек-платформами – це один з маркетингових ходів, мета якого – збільшення продажів і залучення нових покупців. По суті, магазини платять кешбек-платформам певну комісію за залучення клієнтів, а ті діляться частиною отриманих грошей з покупцями.

Кешбек-сервіси в Україні: на що звертати увагу

В Україні наразі діє більше десятка кешбек-сервісів. Їх легко можна знайти за пошуком в інтернеті. Одні з них засновані за кордоном, інші – саме українські. Однак більшість таких сервісів можна назвати міжнародними, оскільки вони співпрацюють з популярними зарубіжними торговими майданчиками і сервісами, такими як Aliexpress, iHerb, Booking та іншими.

Приклади платформ, через які українці можуть отримувати кешбек від покупок в інтернеті:

Moneta.ua

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LetyShops.com

Grivasi.com

PayBack.ua

Smarty.sale

Як же вибрати з них той, що підходить саме вам?

З якими магазинами співпрацює платформа

Більшість магазинів, які готові ділитися частиною прибутку з кешбек-сервісами (а вони – з покупцями), представлені на багатьох платформах. Однак не можна сказати, що на всіх абсолютно. Тому насамперед потрібно згадати, в яких магазинах ви найчастіше робите покупки, і подивитися, чи представлені вони на платформах з кешбеком і на яких саме.

Не зайве також буде поцікавитися, з якою кількістю цікавих вам магазинів і сервісів співпрацює кешбек-платформа. Справа в тому, що багато таких платформи вказують, м'яко кажучи, не зовсім достовірні дані щодо цього. Так, на одному з сервісів зазначено, що він співпрацює більш ніж з 3000 магазинів, проте якщо вибрати категорію "всі магазини", в списку виявляється тільки 500 найменувань. Це не єдиний такий випадок "маленького перебільшення". Але є платформи і з чесною інформацією.

Відзначимо, що, кажучи про магазини, ми маємо на увазі і сайти з продажу послуг. Наприклад, з кешбеком можна купити квитки на літак або в кіно, можна оформити страховку з кешбеком, забронювати номер у готелі за кордоном або оплатити турпоїздку, вивчити іноземну мову або замовити прибирання квартири зі знижкою. В інших країнах кешбек можна отримати навіть за оплату комунальних послуг або подачу декларації через кешбек-платформи.

Розмір кешбеку

Якщо вже ми ставимо за мету отримати знижку, то бажано, щоб ця знижка була якомога більшою. У кешбек-сервісів можуть бути різні умови співпраці з одним і тим же магазином.

Наприклад, в одному з популярних магазинів з продажу електроніки і побутової техніки кешбек на різних платформах становить 1,5%, 1,8%, 1,82%, 2,01% від суми покупки. В іншому популярному магазині, з продажу взуття, кешбек на різних платформах становить 4,5%, 5,46%, 6,03%. А на декількох платформах цей магазин відсутній.

Мінімальна сума для виведення коштів

В цьому плані умови теж дуже різні. На деяких платформах після нарахування кешбеку можна вивести на карту або телефон будь-яку суму, хоч 1 грн. На інших сервісах встановлений мінімальний поріг: наприклад, 5 грн, 5 доларів, 200 грн тощо У третіх магазинах мінімальний поріг чималий (наприклад, 250 грн), але якщо виводити через карти певних банків, поріг зменшується (наприклад, до 5 грн).

При цьому варто врахувати, що якщо платформа міжнародна, за переказ грошей на банківську карту може бути знята комісія, так що за фактом сума кешбеку зменшиться.

Підтримка користувачів

За відгуками користувачів, ця послуга досить важлива для користувачів кешбек-сервісів. Справа в тому, що іноді в процесі покупки з кешбеком не все проходить гладко, і кешбек може "загубитися". Бувають збої в програмі, поганий зв'язок тощо. Для вирішення таких проблем на багатьох сервісах є служби підтримки клієнтів.

Якщо кешбек не нараховано вчасно, можна відправити повідомлення про загублений кешбек, і служба підтримки займеться його "пошуком". Знову ж таки, за відгуками користувачів, це часто допомагає вирішити проблему. Якщо алгоритм дій користувача був правильним (яким повинен бути цей алгоритм, на сайті чітко вказано), гроші приходять, хоча і з запізненням.

На інших платформах таких служб підтримка клієнтів не передбачена. І якщо після покупки інформація про кешбек не позначилася в особистому кабінеті, з ним можна розпрощатися.

Додаткові сервіси

Багато кешбек-сервісів намагаються надати клієнтам й інші зручності. Наприклад, підвищення "статусу" покупця і, відповідно, підвищення відсотка кешбеку. Тобто чим більше покупок робиться через цей сервіс, тим більше грошей можна буде повернути.

Крім кешбеку платформи надають також промокоди і купони від магазинів, інформують про акції, які зроблять покупку ще дешевшою.

У деяких кешбек-сервісах можна формувати "списки бажань" і стежити за ціною на той чи інший товар, чекаючи, коли він подешевшає. На інших сайтах можна відстежувати посилки.

Чи не потрібно вкладати власні гроші

Більшість кешбек-сервісів абсолютно безкоштовні для клієнтів. Однак є й такі, які пропонують клієнтам оплатити членство у своєму "клубі знижок". Тобто просять заплатити певну суму за можливість отримувати потім "ексклюзивний", тобто підвищений кешбек з покупок.

Такі платні сервіси є і в інших країнах світу. Багато хто сприймає це як належне. Однак корисно знати, що за кордоном були прецеденти, коли в діяльності таких платних "сервісів" вбачали ознаки фінансової піраміди. В результаті робота компанії була заборонена, а її клієнти залишалися і без вкладених грошей, і без кешбеку.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що програми з повернення кешбеку є і в українських банках.

Як можна економити на комуналці, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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