Продавцям хендмейду доведеться важко. Українцям заборонили відкривати магазини на Etsy

На Etsy тепер неможливо зареєструватися в якості нового продавця жителям України та деяких інших країн

Платформа для продажу хендмейд-товарів Etsy зупинила реєстрацію нових продавців з України і близько десяти інших країн. Причиною стали оновлені правила платформи – магазини тепер можна запускати тільки користувачам з країн, в яких доступна платіжна система Etsy Payments. Ні Україна, ні сусідні Білорусь та Росія не входят до переліку таких країн.

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Українських користувачів, які встигли відкрити магазини до 26 квітня, зміни не торкнуться. Вже існуючий, але закритий магазин відкрити заново не вийде.

Продавці хендмейду з Украині активно використовують Etsy, щоб продавати свої вироби за вигідними "західним" цінами. Наприклад, якщо в українських онлайн-магазинах розписний дерев'яний браслет продають за 300 гривень, то на Etsy – від 500 гривень.

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У Etsy запевняють, що найближчим часом збільшить список країн з Etsy Payments. Втім, ані термінів, ані списку країн маркетплейс ще не озвучив.

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Відсутність важливих для інтернет-торгівлі платіжних систем – не нова проблема для українців. Наприклад, PayPal не захотів заходити в Україну, а саме ця платформа використовується в більшості приватних платежів за кордоном. Крім того, вона потрібна для оплати роботи фрілансерів і для покупок в інтернет-магазинах. PayPal використовують понад 230 млн людей у двох сотнях країн світу. Але в Україні грошові перекази працюють тільки "на вихід" – відправити гроші можна, а прийняти ні.