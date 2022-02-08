У додатку "Дія" з'явиться електронний кабінет пацієнта – що можна буде зробити

Федоров розповів про підготовку до запуску нової функції, яка допоможе змінити медичну систему

У програмі з'явиться електронний кабінет пацієнта / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство цифрової трансформації разом з МОЗ працюють над розробкою "Електронного кабінету пацієнта" в застосунку "Дія".

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров на Diia Summit.

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За словами Федорова, там можна буде дізнатись про те, хто є вашим сімейним лікарем, а якщо такого немає, за кілька кліка кліків укласти відповідну угоду (декларацію).

Інформації про дату запуску "Електронного кабінету пацієнта" на саміті не повідомили, інші деталі також не відомі.

Нова функція у додатку

На саміті також презентували довгоочікувану онлайн-послугу щодо зміни місця реєстрації онлайн. Це означає, що паперовий додаток до ID-картки можна буде викинути, анонсував президент.

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Функція вже доступна в кожному смартфоні з "Дією", для цього потрібно оновити програму для останньої версії та перейти в меню "Послуги".

Там ви відразу знайдете "Зміна місця реєстрації" у списку доступних послуг. Натисніть на неї та оберіть, що ви хочете зробити: змінити своє місце проживання або зареєструвати у своєму житлі іншу людину.

Після цього потрібно буде заповнити усі дані та сплатити адміністративний збір (також онлайн), після цього інформацію обробить застосунок та створить документ автоматично.

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"Сьогодні" також писали, як отримати онлайн довідку про несудимість та розповідали, що у березні на порталі запустять ще один розділ.