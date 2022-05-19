У Польщі масово звільняють українських заробітчан – що відбувається

Розповідаємо, як війна змінила ринок праці у Польщі та позбавила роботи українців

Українські заробітчани потрапляють під скорочення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Польщі масово звільняють українських заробітчан, скорочення стосуються переважно працівників металургійних та інших підприємств важкої промисловості.

Про це заявили в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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Цей процес пов'язаний з війною, яку розв'язала Росія. Річ у тім, що економічні санкції, які обрушилися на агресора, зачепили і деякі підприємства в Європі, які тісно пов'язані з РФ.

Через це компаніям довелося скоротити свою виробничу програму та частина штату працівників.

Першими звільнення наздоганяє іноземних працівників, зокрема українських чоловіків, які здебільшого працювали у важкій промисловості Польщі.

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Кількість вакансій

Проте зневірятися не треба, адже нині для українців, особливо для чоловіків, з'явилося багато вакансій в інших сферах.

Через війну немало іноземних працівників повернулося додому, тож у Польщі звільнилося доволі робочих місць. За травень кількість вакансій збільшилося на 15-20%.

Здебільшого вони стосуються фізичної праці, заробити можна 3,5-4 тис. злотих (23,1-26,5 тис. грн) на місяць.

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Раніше ми розповідали, що у Варшаві відкрили перший центр Дія.Бізнес, до якого по допомогу можуть звернутися українські підприємці, та писали, за що біженців у Польщі можуть позбавити фінансової допомоги.