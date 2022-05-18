Українських заробітчан чекають у Польщі – кому найлегше знайти роботу

У травні кількість вакансій для заробітчан в Польщі злетіло на 18%, особливо потрібні чоловіки.
Про це повідомляє аналітичний центр агенції з працевлаштування Gremi Personal.
За даними порталу, українські чоловіки можуть отримувати 3,5-4 тис. злотих (23,1-26,5 тис. грн) на місяць, виконуючи фізичну роботу. Зазначається, що з початку війни потреба у чоловічій робочій силі зросла, і кількість вакансій збільшилася на 15–20%.
Дефіцит став відчутнішим, оскільки багато українців повернулося додому, щоб захищати свою країну, водночас близько 70% пропозицій від польських роботодавців передбачають фізичну працю.
"Проблем із вибором місця роботи для чоловіків у Польщі немає. У травні попит на чоловічі вакансії знову виріс – на 18%", – розповіла директор Департаменту рекрутації Gremi Personal Ганна Джоболда.
"Дія" для українців у Польщі
17 травня у Варшаві відкрили перший центр "Дія.Бізнес", у якому фахівці допомагатимуть українським підприємцям
Рішення про відкриття було ухвалено через велику кількість запитів від вимушених переселенців з України.
Зазначається, що центр працюватиме тільки під час війни, у ньому українці зможуть:
- проконсультуватися щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі;
- отримати інформацію про проживання та працевлаштування;
- дізнатися, як відкрити бізнес.
Координувало відкриття центру Міністерство цифрової трансформації України.
"Сьогодні" раніше писали, за що українців у Польщі можуть позбавити фінансової допомоги і розповідали, які правила з працевлаштування змінила країна.