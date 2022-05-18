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Українських заробітчан чекають у Польщі – кому найлегше знайти роботу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 травня, 10:58
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Розповідаємо, скільки можуть заробляти українці у Польщі, виконуючи фізичну роботу
У Польщі зросла кількість вакансій для українців
У Польщі зросла кількість вакансій для українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У травні кількість вакансій для заробітчан в Польщі злетіло на 18%, особливо потрібні чоловіки.

Про це повідомляє аналітичний центр агенції з працевлаштування Gremi Personal.

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За даними порталу, українські чоловіки можуть отримувати 3,5-4 тис. злотих (23,1-26,5 тис. грн) на місяць, виконуючи фізичну роботу. Зазначається, що з початку війни потреба у чоловічій робочій силі зросла, і кількість вакансій збільшилася на 15–20%.

Дефіцит став відчутнішим, оскільки багато українців повернулося додому, щоб захищати свою країну, водночас близько 70% пропозицій від польських роботодавців передбачають фізичну працю.

"Проблем із вибором місця роботи для чоловіків у Польщі немає. У травні попит на чоловічі вакансії знову виріс – на 18%", – розповіла директор Департаменту рекрутації Gremi Personal Ганна Джоболда.

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"Дія" для українців у Польщі

17 травня у Варшаві відкрили перший центр "Дія.Бізнес", у якому фахівці допомагатимуть українським підприємцям

Рішення про відкриття було ухвалено через велику кількість запитів від вимушених переселенців з України.

Зазначається, що центр працюватиме тільки під час війни, у ньому українці зможуть:

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  • проконсультуватися щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі;
  • отримати інформацію про проживання та працевлаштування;
  • дізнатися, як відкрити бізнес.

Координувало відкриття центру Міністерство цифрової трансформації України.

"Сьогодні" раніше писали, за що українців у Польщі можуть позбавити фінансової допомоги і розповідали, які правила з працевлаштування змінила країна.

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