У Європі обвалилися ціни на газ

Вартість газу в Європі торгується в районі 840-850 доларів

Вартість газу для Європи знизилася на 10% / Фото: Колаж: Сьогодні

У Європі 29 жовтня впали ціни на газ – ціна грудневих ф'ючерсів знизилася майже на 10% і сягнула 850 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

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Вартість грудневих ф'ючерсів на газ за індексом голландського TTF, найліквіднішого європейського хаба, на відкритті торгової сесії п'ятниці трохи перевищувала 930 доларів. Але протягом дня вона поступово знижувалась, вже об 11:11 вона опустилася до мінімальних за день 840,5 долара. З того часу вартість газу в Європі торгується в районі 840-850 доларів.

Попереднього банківського дня, до закриття торгів, вартість грудневих ф'ючерсів склала 914 доларів за тисячу кубометрів, а розрахункова ціна трохи перевищила 935 доларів.

Зазначимо, що знижуються спотові ціни. На споті TTF за контрактом "на день вперед" ще 28 жовтня ціна становила майже 1020 доларів за тисячу кубометрів, а 29 жовтня вже знизилася на 10%, до 900 доларів.

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/ Фото: скріншот

Газ для Європи

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов стверджує, що про газ за 50 дол. європейцям можна забути, однак і корекція ринку має зрештою відбутися. На його думку, цього опалювального сезону ціна природного газу, що відповідає стандартам ЄС, може скластися в районі 750-800 євро за тисячу кубометрів, а далі – на рівні 500 євро.

За словами аналітика, корекція ринку вже відбулася, проте якщо раніше європейський регіон рятували східні країни, наприклад, Саудівська Аравія, то в нових реаліях це неможливо. Світ зіткнувся з тим, що більшість країн, які грали на зниження ставок та продавали дешеві енергоносії, зрозуміли, що вони невиправдано знизили ціну.

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Ще одним важливим моментом є спекуляція довкола питання постачання газу до Європи. Адже Росія продовжить використовувати кон'юнктуру та підтримувати країни, які виступають за транзит газу, оминаючи територію України.

У той же час Лупоносов зазначає, що політична воля Сполучених Штатів могла б кардинально змінити ситуацію з постачанням газу до Європи та цінами на нього.

Раніше ми писали, що Росія почала шантажувати Молдову та пропонувати продати газ ще дешевше в обмін на ослаблення зв'язків із ЄС.