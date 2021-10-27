Про дешевий газ можна забути: скільки коштуватиме блакитне паливо в ЄС узимку

Сезон уже розпочався: скільки коштуватиме природний газ у Європі цієї зими і як ціни можна знизити

Чому цієї зими на Європу чекає наддорогий газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Зима все ближче, а ситуація у деяких європейських країнах із газом все гірше. Попри нещодавнє падіння, біржові ціни на газ цього тижня знову рвонули вгору і перевалили за 1000 доларів.

Кепська ситуація не лише у членів ЄС, наприклад, Молдова, яка лише стала на шлях інтеграції, оголосила надзвичайний стан і взяла газ в борг у України.

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Що ж буде із настанням холодів на газовому ринку і за скільки доведеться купувати блакитне паливо, "Сьогодні" розбирались з експертом.

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов стверджує, що про газ по 50 дол. можна забути, однак і корекція ринку має врешті решт відбутися.

Цього опалювального сезону, каже аналітик, ціна природного газу, який відповідає стандартам ЄС, може скластись в районі 750-800 євро за тисячу кубометрів, а далі – на рівні 500 євро.

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"Але не нижче 500 євро, газу по 50 доларів вже не буде. Станом на сьогодні – це адекватна ціна", – зазначає Олексій Лупоносов і пояснює причини.

Чому газ такий дорогий?

Є об’єктивні причини і перша – це біржові спекулянти, каже експерт.

"Біржові спекулянти почали гратися з енергоносіями цього року, вони "надули біржову бульбашку" і зробили якраз перед опалювальним сезоном. Зробили вони це тому, що вперше за довгі роки ми побачили незвично холодне літо та весну і все це протікає на тлі коронавірусу", – розповідає Олексій Лупоносов.

За словами аналітика, корекція ринку вже відбулась, однак, якщо раніше європейський регіон виручали східні країни, наприклад Саудівська Аравія, то у нових реаліях – це неможливо.

Світ зіткнувся з тим, що більшість країн, які грали на пониження ставок та продавали дешеві енергоносії, зрозуміли, що вони невиправдано знизили ціну.

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"Для чого це робили – для того, щоб послабити Російську Федерацію, однак вийшло так, що ослабили за цей час країни Персидської затоки та союзників США".

Ще одним важливим моментом є спекуляції навколо питання постачання газу до Європи.

На думку Олексія Лупоносова, Росія продовжить використовувати кон'юнктуру та підтримувати країни, які виступають за транзит газу в обхід території України.

"У цій ситуації захід і США вже не можуть субсидувати Україну і почали продавати демократичні цінності. Якщо для економки буде вигідно запустити "Північний потік – 2", то вони готові забути про партнерство з Україною та про те, що тут йде війна, забути про те, що колись гарантувалося".

США можуть все змінити?

Олексій Лупоносов наголошує, що політична воля Сполучених Штатів могла б кардинально змінити ситуацію з поставками газу до Європи та цінами на нього.

В руках у Штатів є можливість виділити кошти, які для такої країни є мізерними, та надати певні субвенції на вирішення цього питання.

Є також можливість, яка вигідна і для самих США, – постачати зріджений газ до Європи власноруч.

"Більше того, вже є термінали, які готові приймати цей газ та відправляти його кінцевому споживачеві і це буде виправдано. До того ж, якщо Сполучені Штати сьогодні мають і власний держборг – для них це також вигідно".

Для цього не потрібно багато часу і за словами експерта, це можна зробити вже цього сезону.

Обмежити біржових спекулянтів

Також допомогти, на думку експерта, може певна робота з біржовими спекулянтами та заборона "грати" з такими важливими ресурсами, як газ.

"Ці обмеження можна зробити на певні групи товарів цілком легально і це ніяк не обмежуватиме ринок".

Проблемою такого продукту, як газ, є його низька еластичність. Еластичність продукту – це показник того, наскільки швидко можно перейти від цього продукту до його замінників.

"Доводиться терпіти, затягувати паски, збільшувати ціни для населення, адже для переорієнтації заводів Європи на альтернативні джерела енергії потрібні роки".

Для того, щоб відмовитись від газу, потрібно багато часу, а за цей період критичні підприємства мають працювати безперервно, навіть якщо природний газ коштуватиме по 2 тис. дол.

Раніше ми писали, що Росія почала шантажувати Молдову та пропонувати продати газ ще дешевше в обмін на ослаблення зв'язків з ЄС.