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В Европе обвалились цены на газ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 октября, 14:11
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Стоимость газа в Европе торгуется в районе 840-850 долларов
Стоимость газа для Европы снизилась на 10%
Стоимость газа для Европы снизилась на 10% / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе 29 октября упали цены на газ – цена декабрьских фьючерсов снизилась почти на 10% и достигла 850 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

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Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии пятницы чуть превышала 930 долларов. Но в течение дня она постепенно снижалась, уже в 11:11 она опустилась до минимальных за день 840,5 доллара. С тех пор стоимость газа в Европе торгуется в районе 840-850 долларов.

В предыдущий банковский день, к закрытию торгов, стоимость декабрьских фьючерсов составила 914 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов.

Отметим, что снижаются и спотовые цены. На споте TTF по контракту "на день вперед" еще 28 октября ценв составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, а 29 октября уже снизилась на 10%, до 900 долларов.

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/ Фото: скриншот

Газ для Европы

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов утверждает, что о газе по 50 дол. европейцам можно забыть, однако и коррекция рынка должна в конце-концов произойти. По его мнению, в этом отопительном сезоне, цена природного газа, отвечающего стандартам ЕС, может сложиться в районе 750-800 евро за тысячу кубометров, а дальше – на уровне 500 евро.

По словам аналитика, коррекция рынка уже произошла, однако если раньше европейский регион выручали восточные страны, например Саудовская Аравия, то в новых реалиях это невозможно. Мир столкнулся с тем, что большинство стран, которые играли на понижение ставок и продавали дешевые энергоносители, поняли, что они неоправданно снизили цену.

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Еще одним важным моментом является спекуляция вокруг вопроса поставки газа в Европу. Ведь Россия продолжит использовать конъюнктуру и поддерживать страны, выступающие за транзит газа в обход территории Украины.

В то же время, Лупоносов отмечает, что политическая воля Соединенных Штатов могла бы кардинально изменить ситуацию с поставками газа в Европу и ценами на него.

Ранее мы писали, что Россия начала шантажировать Молдову и предлагать продать газ еще дешевле в обмен на ослабление связей с ЕС.

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