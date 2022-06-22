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Вже ніщо не врятує від краху? Для кого в РФ санкції виявляться згубними

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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22 червня, 11:09
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Схоже, у Росії почали усвідомлювати згубність санкцій за криваву війну в Україні
Російська економіка не витримує гніту санкцій
Російська економіка не витримує гніту санкцій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під впливом міжнародних санкцій економіка Росії продовжує стабільно руйнуватись. Хоча російська пропаганда продовжує розповідати про небувалий успіх країни, швидкий крах, схоже, починають визнавати чиновники на місцях.

Як повідомляє видання CEPA, голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та державного будівництва Андрій Клішас заявив, що "програма імпортозаміщення повністю провалилася".

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З ним згодна економіст, професор МДУ Наталія Зубаревич. Вона впевнена, що Росії не вдасться замінити якісь товари, поки триває війна і діють санкції. За її словами, автомобільна промисловість, серед іншого, дуже залежить від імпорту. Заводи купили іноземне обладнання, але не можуть його обслуговувати.

Експерт зазначила, що навіть її місцева перукарня залишилася без фарб для волосся, бо імпорт заборонено.

"Російська економіка дуже тісно інтегрована у глобальний світ", – додала Наталія Зубаревич.

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Ба більше, як свідчать дані звіту Вищої школи економіки "Нові контури промислової політики", ключові галузі промисловості РФ критично залежать від імпорту з ЄС та США.

Автори зазначають, що якщо Росія почне шукати альтернативи — на це підуть роки, і це можливо не в кожному секторі. Наприклад, частка імпортного комплектовання в обробній промисловості сягає 46%, а в деяких галузях понад 50%.

Страждає і фармацевтична промисловість країни. Частка імпортних ліків у 2021 році становила 67%. Водночас, за даними ЗМІ, навіть для так званих російських препаратів компоненти та виробниче обладнання переважно закуповують за кордоном. За словами Наталії Зубаревич, Росія імпортує 80-85% сировини, яка використовується для виробництва вітчизняних ліків.

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Нові санкції проти Росії

Європа вже схвалила шостий пакет санкцій проти РФ. За ним передбачається заборона на дві третини російської нафти, а також відключення Ощадбанку від SWIFT.

Крім того, країни ЄС вже розпочали роботу над сьомим пакетом санкцій. Очікується, що у ньому буде вугільне ембарго.

Раніше ми розповіли, як росіяни вже відчувають ефект від санкцій і як Росія оминає санкції щоб купувати європейську та світову продукцію.

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