Уже ничто не спасет от краха? Для кого в РФ санкции окажутся губительными

Похоже, в России начали осознавать губительность санкций за кровавую войну в Украине

Российская экономика не выдерживает гнета санкций / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Под влиянием международных санкций экономика России продолжает стабильно разрушаться. Хотя российская пропаганда продолжает рассказывать о небывалых успехах страны, скорый крах, похоже, начинают признавать чиновники на местах.

Как сообщает издание CEPA, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что "программа импортозамещения полностью провалилась".

Реклама

С ним согласна экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич. Она уверена, что России не удастся заменить какие-либо товары, пока продолжается война и действуют санкции. По ее словам, автомобильная промышленность, среди прочего, сильно зависит от импорта. Заводы купили иностранное оборудование, но теперь не могут его обслуживать.

Эксперт отметила, что даже ее местная парикмахерская осталась без красок для волос, потому что импорт запрещен.

"Российская экономика очень тесно интегрирована в глобальный мир", – добавила Наталья Зубаревич.

Реклама

Более того, как свидетельствуют данные отчета Высшей школы экономики "Новые контуры промышленной политики", ключевые отрасли промышленности РФ критически зависят от импорта из ЕС и США.

Авторы отмечают, что если Россия начнет искать альтернативы — на это уйдут годы, и это возможно не в каждом секторе. Например, доля импортных комплектующих в обрабатывающей промышленности достигает 46%, а в некоторых отраслях больше 50%.

Страдает и фармацевтическая промышленность страны. Доля импортных лекарств в 2021 году составила 67%. При этом, по данным СМИ, даже для так называемых российских препаратов компоненты и производственное оборудование в основном закупаются за границей. По словам Натальи Зубаревич, Россия импортирует 80-85% сырья, которое используется для производства отечественных лекарств.

Реклама

Новые санкции против России

Европа уже одобрила шестой пакет санкций против РФ. Он предполагает запрет на две трети российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT.

Кроме того, страны ЕС уже начали работу над седьмым пакетом санкций. Ожидается, что в нем будет угольное эмбарго.

Ранее мы рассказали, как россияне уже чувствуют эффект от санкций и как Россия в обход санкций собирается покупать европейскую и мировую продукцию.