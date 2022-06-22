Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚢 Что происходит на Змеином 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Уже ничто не спасет от краха? Для кого в РФ санкции окажутся губительными

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 июня, 11:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Похоже, в России начали осознавать губительность санкций за кровавую войну в Украине
Российская экономика не выдерживает гнета санкций
Российская экономика не выдерживает гнета санкций / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Под влиянием международных санкций экономика России продолжает стабильно разрушаться. Хотя российская пропаганда продолжает рассказывать о небывалых успехах страны, скорый крах, похоже, начинают признавать чиновники на местах.

Как сообщает издание CEPA, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что "программа импортозамещения полностью провалилась".

Реклама

С ним согласна экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич. Она уверена, что России не удастся заменить какие-либо товары, пока продолжается война и действуют санкции. По ее словам, автомобильная промышленность, среди прочего, сильно зависит от импорта. Заводы купили иностранное оборудование, но теперь не могут его обслуживать.

Эксперт отметила, что даже ее местная парикмахерская осталась без красок для волос, потому что импорт запрещен.

"Российская экономика очень тесно интегрирована в глобальный мир", – добавила Наталья Зубаревич.

Реклама

Более того, как свидетельствуют данные отчета Высшей школы экономики "Новые контуры промышленной политики", ключевые отрасли промышленности РФ критически зависят от импорта из ЕС и США.

Авторы отмечают, что если Россия начнет искать альтернативы — на это уйдут годы, и это возможно не в каждом секторе. Например, доля импортных комплектующих в обрабатывающей промышленности достигает 46%, а в некоторых отраслях больше 50%.

Страдает и фармацевтическая промышленность страны. Доля импортных лекарств в 2021 году составила 67%. При этом, по данным СМИ, даже для так называемых российских препаратов компоненты и производственное оборудование в основном закупаются за границей. По словам Натальи Зубаревич, Россия импортирует 80-85% сырья, которое используется для производства отечественных лекарств.

Реклама

Новые санкции против России

Европа уже одобрила шестой пакет санкций против РФ. Он предполагает запрет на две трети российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT.

Кроме того, страны ЕС уже начали работу над седьмым пакетом санкций. Ожидается, что в нем будет угольное эмбарго.

Ранее мы рассказали, как россияне уже чувствуют эффект от санкций и как Россия в обход санкций собирается покупать европейскую и мировую продукцию.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20262.4

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1081.32

Litecoin (LTC)

51.25

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять