Последствия необратимы? Когда россияне наконец-то почувствуют эффект от санкций

Вместе с экспертом разбираемся, почему РФ строит свое государство на принципе антиэкономики

Россияне не ощутят эффект от санкций в течение 2-3 лет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны на территории Украины российская экономика регрессирует быстрыми темпами, санкции стран Запада в буквальном смысле уничтожают ее, делая жизнь простых россиян невыносимой. Но чувствуют ли они это сейчас на себе? Если нет, то когда придет то самое время, когда все поймут: пути назад нет, а продолжение зверств в Украине сотрет с лица Земли даже название страны-агрессора?

"Сегодня" разобрался в этих вопросах с финансовым аналитиком Алексеем Лупоносовым.

Реклама

Мы акцентируем ваше внимание на основных категориях, которые больнее всего ударят по каждому россиянину в будущем, это касается эмбарго на энергоресурсы РФ, выход компаний с рынка агрессора и обесценивание рубля.

Заметим, что международные санкции для России как элемент современной дипломатии не в новинку. Все началось с 2014 после аннексии Крыма и начала военных действий в Донецкой и Луганской области. Однако, как видим сейчас, санкции были только на бумаге, РФ активно сотрудничала с Европой, едва не дойдя до запуска "Северного потока-2", что после начала войны назвали роковой ошибкой Германии.

Да, буквально недавно обозреватель FAZ Райнгард Фезер сказал, что поддержка Германией "Северного потока-2" стала фактором содействия войне России против Украины. И в целом примеров такого сотрудничества до 24 февраля мы можем найти немало. Однако именно этот день внушил страх, вызвал панику в Европе и заставил ее действовать.

Реклама

Выход компаний из рынка РФ

Сегодня мировых компаний, вышедших с рынка агрессора не счесть. Apple, Amazon, BBC, BMW, Instagram, Procter & Gamble и сотни других прекратили финансировать Россию, поставлять продукцию или производить ее на территории страны-агрессора. В ответ на это Россия заявила о национализации имущества иностранных компаний и изготовление на его предприятиях своей продукции.

Это, как мы знаем, привело к хаосу на территории РФ, люди бросились "чистить" полки магазинов, скупая все, что видят, супермаркеты опустели, а особые делки подняли кэш на этом. Импортная продукция стала дорожать, теперь даже некоторые лекарства россиянам не по карману, стоимость офисной бумаги стала больше, чем акция Сбербанка, а на хлеб вообще установили мораторий (на повышение цен), выделив из бюджета на это 2,5 млрд руб.

Однако, как говорят ведущие эксперты, это вызвано паникой населения и благодаря импортозамещению все в ближайшее время вернется на свои места.

Реклама

Так, финансовый аналитик Алексей Лупоносов утверждает, что по состоянию на сегодняшний день сказать, что хотя 80% населения почувствуют на себе эти санкции, нельзя. Поскольку многие и так действовали с 2014 года, а тот фактор, что РФ готовилась к войне, значительно ослабляет негативные последствия.

Да, действительно продукция критического импорта (запчасти для автомобилей, еда и т.д.) должна подорожать, но дело в том, что там уже были определенные санкционные товары. Россия уже была под санкциями и она готовилась к этой войне. Люди, почувствовавшие это удорожание, уехали: это так называемая элита РФ. Остальные люди, которые жили на 200-300 долларов, еще долго ничего не будут испытывать на себе, поскольку те продукты питания, которые они используют, не дороги и производятся в России, — говорит эксперт.

Для того чтобы сварить щи, не нужно каких-то там заморских продуктов. – добавляет он и убеждает: – То, что будет для россиян совсем критично, они почувствуют через год-два. Да, элита уже уехала, средний класс тоже ищет себе убежище, а остальные идут в Украину и грабят наши дома.

Запрет российских энергоносителей

Если запад откажется от российских энергоносителей, а в частности от нефти, то доходы простых россиян критически упадут. Такую экспертную оценку выразил глава комитета ВР по финансам и налогам Данило Гетманцев в Telegram, а также эксперты по политической экономике и конфликтам Майкл Аллен и Мэтью Ди Джузеппе в интервью theconversation.com.

Однако, как говорит Алексей Лупоносов, ощутят они этот эффект через 2-3 года, поскольку до войны РФ готовилась задолго.

А по словам инвестиционного банкира Сергея Фурса после роста цен на товары россияне следующий этап таков — начнут терять работу.

Обычные россияне будут очень постепенно погружаться в санкции. Об этом даже два дня назад заявила глава центрального банка России. Она сказала о структурной трансформации: что запасы исчерпываются, что долго экономика РФ не может жить на запасах... Простые россияне уже чувствуют это за счет быстрого роста цен, а дальше они будут чувствовать это, когда начнут терять работу, – высказал свое мнение Сергей Фурса в спецэфире на Апострофе TV.

Рубль получил "мусорный статус"

Как заявил Фридрих Гайнеманн (Friedrich Heinemann) из Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Манхейме, после введения столь крупных санкций рубль не является свободно конвертируемой валютой, а его стоимость то и дело била с начала войны свои же рекорды.

Так, россияне уже выстраиваются в длиннющие очереди, чтобы обменять хоть на что-то рубль, который быстро обесценивается, а граждане РФ, которые за границей, умоляют о помощи, потому что в обменниках не принимают рубли, а в банках – карту платежной системы "Мир".

Вдобавок ко всему, количество иностранной валюты после запрета ЕС и США в РФ резко сократилось. В считанные дни Россия столкнулась с ее острым дефицитом.

Модель, которую строит Путин, – это антиэкономика

Как считает Алексей Лупоносов, на сегодняшний день РФ стала страной, где уже не действуют законы рыночной экономики.

Сегодня это уже страна без рыночной экономики. Там бездействуют экономические законы или постулаты. Они строят новую экономическую модель, которая очень похожа на советскую, а она сможет привести к тому, что население будет жить в нищете и нападать на другие страны... Модель, которую строит Путин, — это антиэкономика, это абсолютное зло, когда, производя оружие и начиная войны, гробят страну, – говорит Лупоносов.

Почему РФ может свернуть войну?

Прогнозируемый дефолт РФ 4 мая и ежедневные расходы на войну с Украиной (20 млрд долларов), при условии активизации военных действий, в сочетании совершают бум и негативно влияют на страну-агрессора.

А это привести к тому, что у России не будет средств для проведения долгой войны: единственный вариант для РФ – реализовать свои планы за короткий срок. Затяжная война может истощить агрессора, однако в ближайшей перспективе на это рассчитывать не стоит.

Заметим, что по предварительным оценкам, затяжная война может стоить России свыше 20 миллиардов долларов в день, включая как прямые, так и косвенные издержки, такие как понижение размеров производства.

Раньше мы писали, что в украинских банках нашли 200 млрд грн, принадлежащих банкам России и Беларуси.

Напомним, если до 4 мая РФ не выплатит долги в долларах, то это можно считать дефолтом. Об этом сообщили в международном кредитном агентстве Moody's.