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Укрзалізниця поновила поїзд Черкаси – Львів: через які станції прослідує

9 червня 2021 7:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Поїзд 95/96 "Тясмин" матиме 22 зупинки у всіх областях від Дніпра до Галичини

Укразалізныця сполучить Черкаси та Львів

Укразалізныця сполучить Черкаси та Львів / Фото: Сьогодні

АТ "Укрзалізниця", котра відправлятиме до Львова "Джазовий експрес", нарощує число рейсів поїздів до туристичних центрів нашої держави і з 1 липня відновлює сполучення Черкас зі столицею Галичини.

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Про це перевізник повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Так, поїзд № 95/96 "Тясмин" Черкаси – Львів вирушатиме з берегів Дніпра по непарних числах (окрім 31-х), зворотно – по парних. Відправлення з Черкас буде о 19:46, прибуття до Львова – о 10:37. Відправлення зі Львова з 2 липня о 14:30, прибуття до Черкас – о 06:35.

По дорозі з Черкас поїзд матиме 22 зупинки на станціях: Сміла – ім. Тараса Шевченка – Шпола – Багачеве – Звенигородка – Тальне – Поташ – Христинівка – Кублич – Зятківці – Губник – Ладижин – Кирнасівка – Вапнярка – Жмеринка Пас. – Деражня – Хмельницький – Волочиськ – Підволочиськ – Тернопіль Пас. – Злочів – Красне.

Попри анонс рейсу, замовити квитки на поїзд не було можливості, оскільки система бронювання його "не бачила" і пропонувала пошукати маршрут з пересадкою.

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Фото: Depositphotos і bigbud.kmu.gov.ua

Нагадаємо, на початку літа Укрзалізниця призначила більше десятка "курортних" поїздів, які зв’язали морське узбережжя з віддаленими куточками країни.

Також нагадаємо, що теж з 1 липня Укрзалізниця подовжить до Чернігова маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ — Київ та № 118/117 Чернівці — Київ. Поїзди матимуть додаткову зупинку на великій вузловій станції Ніжин.

А тим часом дивіться, як живе куротне в минулому селище Сопине під Маріуполем:

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